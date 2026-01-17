Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei giovani sono stati denunciati con divieto di accesso ai locali pubblici dopo un episodio di aggressione avvenuto nel centro storico di Lucca nei giorni precedenti il Natale scorso. I fatti sono stati ricostruiti dagli investigatori della Squadra Mobile, che hanno identificato i responsabili e adottato misure di prevenzione per garantire la sicurezza della zona.

La ricostruzione dei fatti

Tutto ha avuto inizio quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lucca hanno ricevuto una segnalazione relativa a un video circolato in rete.

Nel filmato, girato durante la notte all’esterno di un locale del centro storico – locale che, come precisato dalle autorità, è risultato completamente estraneo ai fatti – si vedeva un’aggressione compiuta da un gruppo numeroso di giovani ai danni di un adolescente, rimasto a terra dopo il pestaggio.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è verificato intorno all’una di notte quando due amici minorenni, accompagnati da due coetanee, si trovavano all’esterno del locale. Uno dei ragazzi, avendo bisogno di utilizzare il bagno, è entrato nel locale e, trovando la porta chiusa, ha bussato dopo aver atteso alcuni minuti.

Questo gesto è stato interpretato come una provocazione dal giovane che si trovava all’interno, il quale ha iniziato a schernire e provocare il minore. Nonostante quest’ultimo abbia ignorato le provocazioni e sia tornato dai suoi amici il bullo, sostenuto dal suo gruppo, lo ha raggiunto fuori dal locale.

Dopo una serie di insulti la situazione è degenerata in un’aggressione fisica: uno dei membri del gruppo, descritto come il più corpulento, ha colpito ripetutamente la vittima anche quando era già a terra, facendogli perdere i sensi e causandogli la frattura della mandibola e del setto nasale.

Le conseguenze per la vittima

Dopo l’aggressione gli autori si sono allontanati dal luogo dell’accaduto. La vittima, una volta ripresasi, è stata accompagnata a casa ma il giorno seguente, a causa dei forti dolori dovuti alle fratture riportate, è stata ricoverata presso l’ospedale di Cisanello per essere sottoposta a intervento chirurgico.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di identificare sei aggressori, tutti residenti a Lucca, di cui uno minorenne (16 anni) e gli altri appena maggiorenni.

Gli investigatori hanno accertato che i giovani non erano nuovi a episodi di aggressione gratuita o per futili motivi, spesso agendo in gruppo contro altri coetanei.

Dopo aver raccolto la denuncia del padre della vittima e aver svolto gli approfondimenti investigativ, la Polizia, su delega della Procura della Repubblica, ha denunciato i sei aggressori all’Autorità Giudiziaria.

Le misure di prevenzione adottate

Il Questore ha incaricato la Divisione Polizia Anticrimine di valutare la pericolosità sociale dei protagonisti al fine di applicare eventuali misure di prevenzione.

Per tutti e sei i giovani è stato disposto il divieto di frequentare o stazionare nei pressi dei locali situati nella zona del centro storico dove si è verificato il fatto per un periodo di 18 mesi. Per l’autore materiale del pestaggio, già noto alle forze dell’ordine per una rissa avvenuta a S. Anna il 6 dicembre di due anni fa, il divieto è stato esteso a 2 anni e riguarda tutti i locali pubblici all’interno delle mura urbane.

Ulteriori provvedimenti e precedenti dei responsabili

I sei giovani sono stati inoltre destinatari di un’ulteriore misura di prevenzione, l’Avviso orale del Questore, in quanto tutti risultano avere precedenti per risse e aggressioni a coetanei.

La violazione del cosiddetto Daspo Willy comporta la denuncia alla Procura della Repubblica e, in caso di condanna, prevede una pena che va da 6 mesi a 2 anni di reclusione e una multa compresa tra 8.000 euro e 20.000 euro.

