Due giovani denunciati a Palermo. I ragazzi sono stati segnalati alla Polizia per aver percorso una lunga arteria cittadina brandendo una pistola giocattolo e compiendo manovre pericolose. I fatti si sono verificati in pieno giorno, la scorsa domenica, e hanno destato allarme tra i cittadini.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando la sala operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante una vettura sospetta. A bordo si trovavano due giovani palermitani, rispettivamente di 20 anni e 22 anni, che percorrevano via Leonardo da Vinci compiendo manovre azzardate e pericolose per la sicurezza stradale.

La nota di segnalazione ha fornito dettagli inquietanti: i due occupanti erano stati visti brandire una pistola e rivolgerla verso le altre vetture incontrate lungo il tragitto, generando preoccupazione tra gli automobilisti e i passanti.

Il ruolo decisivo di un poliziotto fuori servizio

Tra i testimoni dell’accaduto vi era anche un agente dell’Ufficio Scorte, libero dal servizio, che ha deciso di seguire la vettura sospetta. Senza mai perdere di vista l’auto, il poliziotto ha comunicato in tempo reale gli spostamenti del mezzo alla sala operativa, permettendo così un rapido coordinamento delle pattuglie sul territorio.

L’inseguimento e il fermo in piazzale Giotto

Ricevuta la segnalazione, numerosi equipaggi della Polizia di Palermo hanno aderito alla nota di ricerca. Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo” sono riuscite a intercettare la vettura in piazzale Giotto. Alla vista delle forze dell’ordine, l’autista ha tentato una fuga, ma il tentativo è stato vanificato dalla presenza di numerose altre pattuglie che avevano già presidiato le vie di fuga.

Il ritrovamento della pistola giocattolo e le contestazioni

Dopo il fermo, i due giovani hanno cercato di nascondere sotto il sedile la pistola che avevano brandito durante la corsa. Gli agenti hanno rapidamente recuperato l’oggetto, rivelatosi una pistola giocattolo modello softair, priva del tappo rosso e replica di una Beretta. Questo particolare ha contribuito ad aumentare la tensione, poiché l’arma poteva essere facilmente scambiata per una vera pistola.

Durante i controlli, è emerso che l’autista del mezzo era sprovvisto di patente, mai conseguita, e già recidivo nel biennio precedente. Per questo motivo, la contestazione amministrativa si è trasformata in penale. Inoltre, il veicolo è risultato già confiscato.

Le accuse e le conseguenze legali

Il passeggero dovrà rispondere anche del reato di porto illegale d’arma, avendo brandito la pistola giocattolo in modo visibile durante il tragitto. Entrambi i giovani sono stati denunciati a piede libero per resistenza a Pubblico Ufficiale e procurato allarme, reati che saranno valutati dall’autorità giudiziaria competente.

