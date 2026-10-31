Brando Madonia, dalla musica alle paure: “Da bambino sognavo di fare l'inventore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Brando Madonia è tornato con Il mostro, il singolo pubblicato il 23 ottobre per Indaco Records, con distribuzione ADA Music Italy. Scritto, composto e prodotto insieme al fratello Mattia, il brano affronta le fragilità, le paure e quelle parti di noi che spesso preferiremmo nascondere. Classe 1990, già protagonista di Sanremo Giovani con i Bidiel e finalista al Premio Tenco 2023 nella categoria Miglior opera prima con Le conseguenze della notte, il cantautore catanese Brando Madonia racconta a Virgilio Notizie il rapporto con la musica e le contraddizioni di un’industria che, a suo giudizio, chiede agli artisti di diventare anche esperti di comunicazione. Tra il ricordo del bambino che sognava di fare l’inventore, la collaborazione con il fratello e la paura del futuro, emerge il percorso di un musicista determinato a continuare a creare.

In Il mostro racconta una parte di noi che finisce per assomigliarci più di quanto vorremmo ammettere. Le faccio una domanda personale: le è capitato di comportarsi in un modo che non le piaceva, magari ferendo qualcuno o tradendo un suo principio, e di dover riconoscere che anche quello era Brando?

“Assolutamente sì. Credo che a tutti sia capitato di sbagliare, di compiere azioni delle quali poi ci si pente. Ed è sicuramente una delle parti che possiamo attribuire al mostro di cui parlo nella canzone. Ma il mostro non è soltanto questo. È fatto anche delle nostre debolezze, delle paure che proviamo, dei limiti che percepiamo. Sono aspetti che appartengono alla natura umana. Il senso della canzone è proprio questo: provare a conoscere i propri mostriciattoli, imparare ad addomesticarli, a gestirli e, in qualche modo, a farci amicizia. Non esiste un essere umano perfetto, puro e candido, che non sbagli mai e non abbia difetti. Possiamo però imparare ad accettare quelle che chiamiamo debolezze, anche se non so nemmeno se sia sempre il termine giusto. Naturalmente tutto è relativo. Le persone sono diverse e alcune sono più cattive di altre. Ma quando parlo dei miei mostri mi riferisco soprattutto a ciò che percepiamo come un nostro difetto, un limite, un aspetto che ci fa stare male o che non riusciamo a superare. Riconoscere che anche queste fragilità fanno parte della normalità, imparare a conoscerle e a conviverci, secondo me è già un passo avanti”.

C’è una paura che oggi riesce a gestire meglio rispetto al passato? E quale, invece, continua a preoccuparla?

“Provo soddisfazione quando mi accorgo di essere riuscito a domare una paura o a superare un problema. Spesso è un risultato che arriva con l’esperienza e con il passare del tempo. Ci sono difficoltà che si presentano quando meno te lo aspetti, magari a un’età in cui non avevi mai vissuto una situazione simile. È tutto nuovo e non sai come affrontarlo. Poi, crescendo, acquisisci una consapevolezza diversa. Ti rendi conto di aver già attraversato certi periodi e di possedere qualche strumento in più per gestire un’eventuale situazione analoga, o anche un pensiero negativo. Per me è motivo di orgoglio riuscire a superare un problema, ma anche semplicemente riconoscerlo e fermarmi a capire come affrontarlo. Quanto alle paure che provo oggi, mi spaventa molto il futuro. Credo sia anche una conseguenza dei tempi che stiamo vivendo, che sotto tanti punti di vista non ci lasciano ben sperare. E non parlo soltanto dell’Italia, ma del mondo in generale”.

Che cosa la preoccupa maggiormente del futuro?

“Ho la sensazione che nella società ci sia una sorta di insofferenza, come se qualcosa si fosse rotto. Per la mia generazione, cresciuta negli anni Novanta e nei primi Duemila, certe difficoltà non si percepivano allo stesso modo. Sembrava che tutto fosse più stabile, quasi perfetto. Oggi molte di quelle certezze si sono sgretolate. Mi chiedo che cosa succederà a me personalmente, quale strada prenderà la società, come cambierà il mondo e quali persone avrò accanto. Allo stesso tempo, però, mi rendo conto che continuare a porsi queste domande rischia di essere inutile. Credo che la scelta più importante sia vivere il presente, naturalmente senza chiudere gli occhi davanti al futuro. Voglio essere positivo, sperare che ci sia un cambiamento, perché mi sembra evidente che il mondo ci stia dicendo che qualcosa non funziona. Si parla tanto di sostenibilità, soprattutto energetica, ma secondo me è un discorso molto più ampio. Riguarda il modo in cui viviamo e la direzione che stiamo prendendo. Penso anche ai social network. Non vorrei sembrare appartenente a una vecchia generazione, però sono convinto che, nel bilancio tra aspetti positivi e negativi, forse i secondi prevalgano. I social hanno annebbiato un po’ la mente di tante persone. Creano dipendenza e soprattutto restituiscono un’immagine degli altri che spesso non corrisponde alla realtà. Vediamo continuamente persone che sembrano perfette, coppie meravigliose e innamoratissime, gente di successo, tutti bellissimi e apparentemente felici. Ma la vita reale non è così. Questo può generare ansia, competizione e un senso di inferiorità. Ti chiedi perché gli altri riescano a fare tutto mentre tu incontri difficoltà. Il problema è che stai confrontando la tua vita reale con una rappresentazione che, molto spesso, è una finzione. Non voglio demonizzare i social. Hanno anche aspetti positivi e possono essere utilizzati benissimo. Bisogna però imparare a usarli nel modo giusto, e purtroppo non è facile”.

Da artista, ha mai avvertito il peso del confronto con musicisti della sua generazione che raggiungono risultati più rapidamente, magari per ragioni che non dipendono dalla qualità delle canzoni?

“Assolutamente. Ormai, nel mondo della musica, la musica stessa rischia di diventare quasi marginale. Non sto dicendo che chi diventa famoso faccia necessariamente brutta musica. Non è questo il punto. Anche perché la bellezza di una canzone è sempre una questione di gusti. Il problema è che oggi fare buona musica non basta. Devi occuparti di tantissime altre attività e, paradossalmente, sembra quasi che tu debba diventare prima un influencer e poi un musicista. Secondo me dovrebbe funzionare esattamente al contrario: fai musica, raggiungi un pubblico attraverso le tue canzoni e, eventualmente, diventi conosciuto per quello. Ci sono persone che si trovano perfettamente a proprio agio davanti ai riflettori, sanno adattarsi al marketing dei social e riescono a utilizzarlo con naturalezza. Altre, invece, si sentono come pesci fuor d’acqua, non sanno bene come muoversi o non si trovano a proprio agio in quel contesto. È davvero complicato. Per fare il musicista, oggi, devi saper svolgere anche altri quattro o cinque lavori. E non è una difficoltà che riguarda soltanto gli emergenti. L’ansia e le pressioni esistono a qualsiasi livello, fino a chi riempie gli stadi. Immagini un artista abituato a esibirsi negli stadi che, con il disco successivo, si ritrova a fare i palazzetti. Parliamo comunque di migliaia di biglietti venduti, eppure quella situazione potrebbe essere percepita come un fallimento. È un’ansia continua, alimentata anche dai numeri e dai social. Vorrei potermi concentrare sulla musica, fare il musicista e basta, lasciando che altri professionisti si occupassero delle attività che non mi competono. Questo sarebbe l’ideale”.

US: Silvia Santoriello

Lei si è definito un eterno emergente, eppure ha alle spalle un percorso importante. Quali difficoltà ha incontrato e che cosa l’ha spinta a continuare anche nei momenti più duri?

“Ho cominciato a fare musica e continuo a farla perché mi fa stare bene. È la mia passione. Quando scrivo, compongo, sto per conto mio o vado in studio, mi sento libero. Mi piace creare e arrivare a un risultato che mi soddisfa. Questo rimane il motivo principale per cui faccio musica. Nel corso della mia vita qualche soddisfazione me la sono presa. Però trasformare questa passione in un lavoro capace di renderti completamente indipendente dal punto di vista economico è molto complicato. Il mercato musicale è saturo. Ogni giorno esce una quantità enorme di brani e anche questo, secondo me, non è sostenibile. Riuscire a farsi ascoltare e a entrare nei grandi canali di diffusione diventa sempre più difficile. Devono incastrarsi tanti elementi, bisogna incontrare le persone giuste nel momento giusto. Ne sono consapevole, perché sono nel mondo della musica da tanti anni e ho avuto anche la fortuna di entrare in contatto con realtà discografiche importanti e strutturate. So come funzionano e quanto sia complicato. Nel mio percorso ho vissuto momenti bellissimi, ho ricevuto gratificazioni importanti, ma ho attraversato anche periodi molto frustranti, nei quali emotivamente sono crollato. Quando arriva una bella notizia, dopo certe difficoltà, ti ritrovi a pensare che forse la tua musica vale qualcosa, che a qualcuno piace davvero. A impedirmi di mollare è stata sempre la passione. Se fosse stato un lavoro tradizionale, magari un mestiere che non ti piace ma che devi fare perché hai bisogno di lavorare, probabilmente a un certo punto avrei cercato un’alternativa. Con la musica, invece, è diverso. Quando suono o compongo sto bene. Non riesco a smettere perché, indipendentemente dalle difficoltà, continua a darmi qualcosa di importante”.

Qual è allora il suo obiettivo? Che cosa vorrebbe ancora ottenere dalla musica?

“Riuscire, un giorno, a far ascoltare le mie canzoni al maggior numero possibile di persone. Poi potranno piacere oppure no, perché dipende dai gusti personali e nessuno può deciderlo. Ma avere la possibilità di raggiungere il grande pubblico, entrare nei grandi network e far conoscere la mia musica sarebbe una soddisfazione enorme, anche sul piano personale. Mi piacerebbe arrivare a un pubblico sempre più ampio”.

È cresciuto in una famiglia nella quale la musica era già parte della quotidianità. Ha mai immaginato chi sarebbe diventato se non avesse scelto questa strada?

“Ci ho pensato tante volte, perché la musica è una strada difficilissima. Il problema è che, per quanto mi riguarda, è una passione troppo grande, quindi è impossibile farne a meno. Ci sono stati periodi in cui ho valutato delle alternative, chiedendomi quale altro mestiere avrei potuto fare, senza riuscire a trovare una risposta. Posso dirle, però, che da bambino, quando mi chiedevano che cosa volessi fare da grande, rispondevo sempre: l’inventore. Non saprei dire che cosa avrei voluto inventare, ma mi piaceva l’idea di creare qualcosa da zero, qualcosa che ancora non esisteva. A pensarci bene, il mestiere del musicista non è poi così distante da quell’idea. Ho semplicemente cambiato gli strumenti: invece dei cacciaviti, avevo una chitarra. E alla fine ho scelto quella”.

Suo padre Luca è musicista. Ha mai avvertito il peso delle sue aspettative o il bisogno di dimostrare di essere all’altezza del suo percorso?

“Non ho mai sentito questo peso. Mio padre fa il musicista da una vita, ma non mi ha mai spinto a seguire la sua strada. Anche perché sa benissimo che cosa significhi farlo come mestiere e quanto sia difficile. Ha cominciato in un periodo in cui la discografia era completamente diversa, per certi aspetti anche più naturale. Oggi è cambiato praticamente tutto. Nel mio caso è stata una scelta istintiva. Sono cresciuto con gli strumenti musicali in casa, ascoltando musica, assistendo a esibizioni e concerti, frequentando sale in cui si suonava. Tutto questo mi incuriosiva moltissimo. Prendere uno strumento e cominciare a suonarlo mi sembrava quasi entrare in un mondo magico. Poi, in maniera molto naturale, mi sono avvicinato alle prime composizioni e ho capito che scrivere musica mi faceva stare davvero bene. Non ho mai avvertito il peso delle aspettative familiari, né ho pensato di dovermi confrontare con la storia di mio padre. I tempi sono diversi e ognuno ha il proprio percorso”.

Non le ha mai detto, conoscendo bene le difficoltà del mestiere: ‘Figlio mio, ma chi te lo fa fare?’?

“Sì, certo, figuriamoci! Mio padre conosce benissimo il mondo della musica e sa quanto sia difficile. Però sa anche che, quando hai una passione così forte, suonare ti fa stare bene. È così per me ed è così anche per lui. Quindi è felice che possa seguire questa strada. Sicuramente avrà pensato qualche volta: ‘Ma chi te lo fa fare?’. D’altra parte me lo chiedo anch’io un sacco di volte! Conosco le difficoltà di questo mondo, eppure alla fine torno sempre alla musica”.

Ha scritto, composto e prodotto Il mostro insieme a suo fratello Mattia. Che rapporto avete e come riuscite a conciliare due personalità diverse durante il lavoro creativo?

“Siamo molto diversi come persone, questo sì. Però musicalmente abbiamo un’intesa che dura da sempre. Faccio musica da tanti anni, anche se continuo a considerarmi una sorta di eterno emergente. Ho cominciato con la band, ho realizzato due album e tanti altri progetti di cui sono molto soddisfatto. In tutta la musica che ho fatto c’è sempre stato mio fratello. Abbiamo praticamente sempre composto insieme, dividendoci il lavoro al cinquanta per cento. Lui rimane dietro le quinte e, in realtà, lavoriamo molto anche separatamente. Sviluppiamo ciascuno le proprie idee, poi ci facciamo ascoltare i rispettivi provini, selezioniamo quelli che ci convincono di più e cominciamo a intervenire sul lavoro dell’altro. Magari aggiungo qualcosa a una sua composizione, oppure lui lavora su una mia idea. È così che nascono le canzoni. Mattia è sicuramente più portato di me per la scrittura dei testi. Di mestiere fa anche il giornalista, ha scritto dei romanzi e ha una penna più bella della mia. È un’unione che funziona, per fortuna. Naturalmente ci scontriamo anche noi, ma per me è un grande aiuto non essere solo nella composizione. Mi piace poter contare su un altro parere. Soprattutto, musicalmente ci fidiamo ciecamente l’uno dell’altro. Anche se conduciamo vite diverse e siamo persone differenti, su questo aspetto c’è una fiducia totale”.

Da dove nasce la sua ispirazione? Esiste un momento preciso nel quale capisce che un’esperienza può trasformarsi in musica?

“Arriva soprattutto dalla quotidianità, da ciò che vivo, dai periodi che attraverso, dalle persone che incontro e dalle relazioni che ho. Ci sono momenti della mia vita in cui tutto è un po’ più piatto. Continuo a suonare, perché lo faccio quasi sempre, ma non nasce nulla di nuovo. Non registro, non compongo, e questa situazione può durare anche parecchio tempo. Poi ci sono periodi in cui succede esattamente il contrario. Non saprei dire con precisione che cosa faccia scattare quella scintilla. Credo dipenda dalle mie giornate e dal momento mentale che sto attraversando. A volte prendo il cellulare anche due volte al giorno per registrare una nota vocale. Magari mi viene in mente un motivo, oppure ho la chitarra in mano e trovo un giro di accordi o una melodia che mi piace. Allora registro tutto, per non perderlo. Per me l’ispirazione è fondamentalmente ciò che vivo”.

Ha mai avuto paura che una canzone potesse rivelare un aspetto troppo intimo della sua vita, qualcosa che avrebbe preferito custodire?

“Sì, a volte capita di provare una sorta di pudore. Quando scrivi una canzone o componi una musica che nasce da un’esperienza molto intima e personale, inevitabilmente ti rendi conto che, se quel brano verrà pubblicato, tutti potranno ascoltarlo. E questo vale anche per una composizione senza parole. Non è necessario che ci sia un testo esplicito: anche una musica strumentale può nascere da un’esperienza profondamente personale. Ogni tanto penso che, pubblicando quel brano, finirò per mettere a nudo una parte di me. Però credo che, in fondo, la musica sia anche questo. È una sorta di terapia. Quindi va bene così, ben venga”.

È molto legato a Catania, dove è tornato a vivere dopo un periodo trascorso a Roma. Che significato ha oggi la sua città?

“Sono molto legato alla Sicilia e a Catania. Infatti sono tornato a viverci ormai da un po’ di tempo, dopo aver trascorso un periodo a Roma, che considero una città meravigliosa. A Catania mi sento a casa. Sto bene. Sono consapevole che vivere qui comporti anche dei limiti. A Milano, per esempio, ci sono sicuramente molti più eventi e opportunità, soprattutto nel mondo discografico. Oggi, per fortuna, spostarsi è relativamente più semplice rispetto a quarant’anni fa, quindi quando c’è bisogno di partire e ne ho la possibilità, lo faccio. Ma Catania rimane casa mia. Quando vedo che succede qualcosa di positivo, che vengono organizzati eventi o realizzate migliorie, sono contento. Vorrei che la città continuasse a crescere e a evolversi”.

Che cosa l’aveva spinta a trasferirsi a Roma? E quanto conta oggi, per lei, continuare a viaggiare?

“Sono andato a Roma dopo la scuola, per frequentare l’università. Ho studiato al DAMS, con indirizzo cinema, ed è stata un’esperienza bellissima. Roma è una città meravigliosa, ma al di là di Roma credo che viaggiare faccia benissimo. Adoro viaggiare e penso che sia fondamentale. Anche questo si ricollega al discorso della curiosità. Il viaggio è una vera boccata d’ossigeno. Vai in un posto che magari non conosci, ti allontani dalle tue radici e ti rendi conto di quanto sia grande il mondo. Non mi riferisco soltanto a Roma, ma alla possibilità di fare esperienze diverse. Secondo me non bisogna mai fossilizzarsi in un luogo. La routine, la monotonia, il fatto di frequentare sempre gli stessi posti e vedere le stesse persone, alla lunga rischiano di imbruttirti. Per questo penso che sia importante mantenere viva la curiosità e viaggiare ogni volta che se ne ha la possibilità. Naturalmente so che non è sempre facile, ma credo sia qualcosa che faccia davvero bene”.

Da bambino voleva diventare inventore. Che cosa è rimasto oggi di quella curiosità e della spensieratezza che la accompagnavano?

“Credo che il bambino rimanga dentro tutti noi. In alcune persone è più dormiente, in altre è molto presente, forse anche troppo. Non penso che possa scomparire del tutto. Ogni tanto viene fuori quando meno te lo aspetti. È un po’ come il mostro di cui parlavamo prima. In realtà, però, non penso che ci siano davvero un bambino o un mostro dentro di noi. Siamo semplicemente noi stessi, con tutte le nostre sfaccettature. Sono immagini che utilizziamo per rappresentare aspetti diversi della nostra personalità, ma appartengono tutte a un unico corpo, a un’unica anima. Mi piace quando riesco a ritrovare il bambino che ero, perché significa recuperare un po’ di quella elasticità e di quella spensieratezza che, purtroppo, con il passare degli anni tendono ad affievolirsi. Quando quella sensazione ritorna, è sempre molto piacevole”.

Quali saranno le prossime invenzioni musicali? Che cosa dobbiamo aspettarci dopo Il mostro?

“Arriveranno nuove canzoni. Nei prossimi mesi usciranno altri singoli e sto lavorando anche a un nuovo disco, che vorrei pubblicare l’anno prossimo. Ci sto lavorando insieme a mio fratello, proprio come le raccontavo prima. Siamo nella fase creativa, tra composizione e produzione. Questo nuovo percorso è già cominciato con Il mostro e proseguirà nei prossimi mesi, fino all’uscita dell’album. Non conosco ancora con certezza tutti i tempi, ma so che lo farò. Spero soprattutto di riuscire a far ascoltare la mia musica a tante persone, di raggiungere un pubblico sempre più ampio. Mi piacerebbe anche suonare molto in giro per l’Italia, nei locali, davanti a persone che abbiano voglia e curiosità di ascoltare le mie canzoni”.

Se il Brando bambino incontrasse quello di oggi, di che cosa rimarrebbe maggiormente stupito? E quale consiglio gli darebbe?

“Al Brando bambino direi di continuare a inventare. Credo che, incontrandomi oggi, penserebbe che sono rimasto abbastanza coerente con i desideri che avevo da piccolo. Volevo fare l’inventore e, in un modo o nell’altro, comporre musica è una sorta di invenzione. Mi considero una persona coerente e fortunata, perché posso fare quello che amo e seguire le mie passioni. Sono anche molto deciso, soprattutto rispetto agli obiettivi che voglio raggiungere. Naturalmente nella vita arrivano le difficoltà, come succede a tutti. So che il percorso che ho scelto è complicato e ne sono perfettamente consapevole. Però sono orgoglioso della strada che ho fatto. Tutto sommato, credo di essere rimasto fedele a quell’idea”.