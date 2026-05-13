Brandon Clarke morto a 29 anni, le indagini sulle cause del decesso della stella Nba dei Memphis Grizzlies

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il mondo dello sport piange Brandon Clarke, stella della squadra di Nba dei Memphis Grizzlies. Il cestista è stato trovato senza vita a soli 29 anni nel suo appartamento di Los Angeles. Le autorità statunitensi stanno indagando sulle cause del decesso e, secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata è quella di una sospetta overdose. La morte del “lungo canadese” ha sconvolto milioni di appassionati di basket e non solo.

Come è morto il giocatore di basket Brandon Clarke

I soccorsi sono intervenuti nell’appartamento del giocatore a Los Angeles dopo una chiamata d’emergenza giunta intorno alle 17 locali di lunedì. Nonostante l’arrivo tempestivo di paramedici e vigili del fuoco, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Nell’appartamento le autorità hanno trovato materiale legato al consumo di droga. Per questo il caso viene trattato come possibile overdose, anche se la causa ufficiale della morte non è stata ancora accertata. A dare notizia del decesso di Clarke è stata la sua squadra, militante nella Western Conference.

ANSA

“Brandon è stato un compagno di squadra straordinario e, ancor più, una persona eccezionale, il cui impatto sull’intera comunità di Memphis non sarà dimenticato. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento così difficile”.

Chi era Brandon Clarke, la carriera in Nba

Nelle ultime settimane il nome di Brandon Clarke era già balzato agli onori delle cronache degli Stati Uniti. Il mese scorso il giocatore era stato arrestato in Arkansas per eccesso di velocità, fuga e possesso di sostanze stupefacenti.

Nato il 19 settembre 1996 a Vancouver, Clarke si dimostra fin da ragazzo un cestista di talento. Dichiaratosi eleggibile per il Draft NBA 2019, viene selezionato come ventunesima scelta assoluta dai Oklahoma City Thunder.

Viene però subito ceduto ai Memphis Grizzlies, squadra con cui ha disputato tutta la carriera professionistica e della quale era diventato una bandiera.

Nell’arco di sette stagioni in Nba ha collezionato 309 partite con medie di 10,2 punti, 5,5 rimbalzi e 1,3 assist.

Nel 2023 Clarke aveva firmato un contratto quadriennale da circa 50 milioni di dollari con i Grizzlies, anche se negli ultimi anni ha dovuto convivere con diversi problemi fisici.

Nella stagione 2025-2026 aveva giocato appena due partite a causa di un infortunio al ginocchio, per il quale si sottopose a intervento chirurgico, e successivamente di un problema al polpaccio.