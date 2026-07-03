Bravata a Venezia, in piedi sul tetto di un vaporetto a San Marco: la denuncia della consigliera Monica Poli

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A Venezia un uomo è salito in piedi sul tetto di un vaporetto in navigazione all’interno del Bacino di San Marco. L’episodio, avvenuto nella zona compresa tra i Giardini della Biennale e San Zaccaria, è stato filmato e il video è diventato rapidamente virale sui social network. Il protagonista ha eluso per il momento l’intervento della polizia locale, affiancatasi al natante, rispondendo a gesti a chi gli intimava di scendere. Il filmato è stato denunciato su Facebook dalla consigliera comunale Monica Poli, nota come “Lady pickpocket” per la sua lotta contro i borseggiatori e per il decoro urbano.