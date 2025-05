Brenda Lodigiani al posto di Benedetta Parodi a Bake Off Italia, cambio alla conduzione dopo 12 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Brenda Lodigiani prende il posto di Benedetta Parodi alla conduzione di Bake Off Italia. La comica, quindi, sostituirà la storica conduttrice alla guida del programma in onda su Real Time. Ad affiancare Brenda Lodigiani alla conduzione saranno Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

L’annuncio di Brenda Lodigiani su Instagram

La notizia, che circolava da qualche giorno, è stata confermata da Brenda Lodigiani con un reel su Instagram e poi da un comunicato ufficiale.

Dopo 12 anni, Benedetta Parodi non condurrà più Bake Off Italia. L’annuncio su Instagram è stato dato in modo molto ironico dalla nuova conduttrice del programma, con la modalità di una finta smentita.

Chi è Brenda Lodigiani, nuova conduttrice di Bake Off Italia

Classe 1987, Brenda Lodigiani ha cominciato la sua carriera televisiva nel programma “Central Station” in onda su Comedy Central per poi approdare su Rai Due con “Scorie”.

Ha recitato anche nel film “Mollo tutto e apro un chiringuito” nel ruolo della Milanese Imbruttita e, oltre a lavorare in radio, ha scritto anche un romanzo dal titolo “Accendi il mio fuoco”. Negli ultimi anni ha partecipato a Lol – Chi ride è fuori e, soprattutto, ha lavorato (e lavora ancora) nello show della Gialappa’s, nel quale ha fatto l’imitazione – tra le altre – di Orietta Berti, Marcella Bella e Annalisa, oltre al personaggio di Miriam, la ragazza che citofona in compagnia delle celebrità.

Finora non ha mai condotto programmi televisivi e Bake Off Italia, quindi, sarà il suo esordio in questa veste.

L’addio di Benedetta Parodi a Bake Off Italia dopo 12 anni

Benedetta Parodi, moglie di Fabio Caressa, lascia quindi la conduzione di Bake Off Italia dopo 12 anni.

Il programma girato a Villa Borromeo d’Adda (in provincia di Monza e Brianza) che premia ogni anno il miglior pasticcere amatoriale d’Italia, verrà quindi affidato alla comica e attrice Brenda Lodigiani. Prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, il programma va in onda sul canale Real Time.

Quello di Benedetta Parodi rappresenta l’unico cambio tra i conduttori storici. Restano al proprio posto, infatti, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, oltre al superospite fisso della prova tecnica Iginio Massari.