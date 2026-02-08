Brenda Lodigiani, da dove nasce lo sketch sui gesti italiani all'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Brenda Lodigiani ha conquistato San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026, grazie a uno sketch senza parole sui gesti italiani, ispirato a Bruno Munari. Un omaggio ironico alle tradizioni del Belpaese, che ha unito cultura, comicità e identità nazionale, emozionando il pubblico di tutto il mondo.

Lo show all’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina

Tra i momenti più memorabili della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano–Cortina a San Siro, ce n’è stato uno capace di unire ironia, cultura e identità italiana senza pronunciare una sola parola.

Brenda Lodigiani, microfono spento e mani protagoniste, ha parlato a milioni di spettatori attraverso i tipici gesti italiani, trasformando un’idea colta in una gag universale.

L’ispirazione per i gesti italiani

Il numero, ispirato al “Supplemento al dizionario italiano” di Bruno Munari, ha celebrato la comunicazione non verbale tipicamente italiana.

I movimenti delle mani, le posture e gli sguardi raccontano infatti emozioni e significati ben oltre il linguaggio parlato. Un omaggio raffinato a uno dei grandi maestri del design e del pensiero visivo del Novecento, riletto in chiave contemporanea e televisiva.

“All’inizio ero anche un po’ spaventata nel tradurre in scena i gesti italiani senza ridurmi a macchietta. Ci siamo ispirati a Munari ma anche a Charlie Chaplin” ha raccontato Lodigiani a Repubblica.

“Anche noi cercavamo un intoppo per poter far parlare i gesti e l’abbiamo trovato nell’escamotage del microfono spento al momento di fare il mio annuncio. Non potevo certo andarmene dal palco, in diretta mondiale”.

La performance alle Olimpiadi è stata così contagiosa da portare le atlete tedesche a cimentarsi, in alcuni video, nella gestualità tipicamente italiana. “Mi hanno fatto troppo ridere” ha detto l’attrice. “Da comica ho sperato che funzionasse tutto, che il numero fosse efficace e si leggesse la grande ironia che c’è dietro. Sono proprio contenta, è un’esperienza che mi porterò dietro per sempre”.

Chi è Brenda Lodigiani

Comica, attrice e imitatrice, Brenda Lodigiani è nota al grande pubblico per la sua versatilità e per personaggi diventati virali. Nel corso degli anni ha lavorato in televisione, teatro e web, distinguendosi per uno stile personale e riconoscibile.

Nata a Lodi nel 1987, ha debuttato giovanissima a Disney Channel, ma ha raggiunto la popolarità grazie a programmi cult come “Mai dire Martedì” e “Quelli che il calcio”. Volto fisso della Gialappa’s Band, ha conquistato il pubblico con imitazioni celebri, tra cui quella della cantante Annalisa.