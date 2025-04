Brennero, ricercato internazionale viaggia senza biglietto e si nasconde nel bagno del treno: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine al Brennero, dove un cittadino libico è stato fermato per mandati di cattura internazionali. L’uomo, privo di documenti e biglietto ferroviario, è stato scoperto a bordo di un treno proveniente da Monaco di Baviera e diretto a Venezia.

Il tentativo di fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 36enne A.M.M. ha cercato di eludere i controlli chiudendosi nella toilette di un vagone del treno internazionale “RAIL-JET 85”. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero, lo hanno rintracciato durante le consuete attività di controllo alla frontiera.

Verifiche e arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dopo un accurato controllo negli uffici del Commissariato e una verifica incrociata con la Banca Dati del Ministero dell’Interno, è emerso che A.M.M. aveva chiesto asilo politico in diversi Stati europei ed era ricercato per 2 Mandati di Cattura internazionali. Inoltre, risultava destinatario di un Ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze per scontare una pena di circa 3 anni e mezzo di Reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina e false attestazioni sulla propria identità personale.

Conseguenze legali

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, A.M.M. è stato tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Bolzano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha sottolineato l’importanza di queste operazioni per garantire l’esecuzione delle sentenze e prevenire ulteriori reati da parte di individui socialmente pericolosi.

Fonte foto: IPA