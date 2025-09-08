Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 18enne tunisino, senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale, è stato fermato nei giorni scorsi in Via Foppa a Brescia durante un controllo di polizia. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato trovato in possesso di 34 grammi di hashish e di un’arma, venendo così denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto abusivo di arma. L’episodio ha portato il Questore a disporre l’avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno, con conseguente espulsione dal territorio nazionale.

Le informazioni ufficiali: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di microcriminalità che destano particolare allarme sociale e incidono sul degrado urbano. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno effettuato un controllo d’iniziativa in Via Foppa, zona già monitorata per episodi simili.

Il controllo e il sequestro della droga

Durante il controllo, il 18enne tunisino è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente due involucri termosaldati con all’interno 34 grammi di hashish. La sostanza è stata immediatamente sottoposta a sequestro dagli agenti. L’operazione si inserisce in una serie di interventi mirati a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani e a prevenire episodi di degrado urbano che minano la sicurezza della comunità.

La denuncia e i reati contestati

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto abusivo di arma. Il ragazzo, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica per gli ulteriori accertamenti del caso.

La procedura di espulsione

Considerata la pericolosità sociale del soggetto e la sua inclinazione a delinquere, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha incaricato l’Ufficio Immigrazione di avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno. Questa misura, secondo quanto riferito dalla Questura, è finalizzata a consentire l’espulsione dal territorio nazionale del giovane tunisino, ritenuto responsabile di comportamenti che alimentano l’insicurezza cittadina.

