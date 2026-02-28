Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino somalo di 27 anni è stato arrestato a Brescia per spaccio di stupefacenti e aggressione a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato disposto dal Questore in seguito ai fatti avvenuti nei giorni scorsi presso il Piazzale della Stazione Ferroviaria, dove l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato sorpreso in stato di agitazione e trovato in possesso di 20 grammi di hashish suddivisi in 5 involucri.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle consuete attività di prevenzione e controllo del territorio, con il supporto dei militari dell’Esercito impegnati nell’Operazione “Strade Sicure”. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa in corso presso il Piazzale della Stazione Ferroviaria.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno raggiunto gli uffici della Polizia Ferroviaria, dove i militari avevano già accompagnato il presunto aggressore, ancora in evidente stato di agitazione. Nonostante i tentativi degli agenti di calmarlo, l’uomo ha reagito con violenza, inveendo contro le forze dell’ordine, sputando e colpendole con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo e fuggire.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante la successiva perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nascosti tra gli indumenti dell’uomo 5 involucri di cellophane termosaldato contenenti complessivamente 20 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per essere spacciati. La droga è stata immediatamente sequestrata dagli operatori di polizia.

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Nonostante la resistenza opposta, i poliziotti sono riusciti a bloccare e mettere in sicurezza il cittadino somalo, conducendolo in Questura. Anche qui l’uomo ha continuato a mostrare un comportamento violento, spintonando un agente e procurandogli escoriazioni e ferite al polso sinistro.

L’aggressione al connazionale

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, il soggetto aveva aggredito un suo connazionale, colpendolo senza motivo e causandogli alcune escoriazioni sul corpo. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata e colpita improvvisamente dall’aggressore.

L’arresto e le accuse

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il cittadino somalo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica per i successivi provvedimenti.

La revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dell’arrestato, in considerazione della pericolosità dimostrata e dei suoi numerosi precedenti. Una volta scontata la pena, per il cittadino somalo sarà avviata la procedura di espulsione dall’Italia.

IPA