Brescia, 27enne aggredisce un uomo senza motivo e sputa addosso alla polizia: pugno di ferro del questore
Arrestato a Brescia un cittadino somalo per spaccio e aggressione: revocato il permesso di soggiorno, sarà espulso dopo la pena.
Un cittadino somalo di 27 anni è stato arrestato a Brescia per spaccio di stupefacenti e aggressione a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato disposto dal Questore in seguito ai fatti avvenuti nei giorni scorsi presso il Piazzale della Stazione Ferroviaria, dove l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato sorpreso in stato di agitazione e trovato in possesso di 20 grammi di hashish suddivisi in 5 involucri.
L’intervento delle forze dell’ordine
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle consuete attività di prevenzione e controllo del territorio, con il supporto dei militari dell’Esercito impegnati nell’Operazione “Strade Sicure”. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa in corso presso il Piazzale della Stazione Ferroviaria.
Giunti sul posto, i poliziotti hanno raggiunto gli uffici della Polizia Ferroviaria, dove i militari avevano già accompagnato il presunto aggressore, ancora in evidente stato di agitazione. Nonostante i tentativi degli agenti di calmarlo, l’uomo ha reagito con violenza, inveendo contro le forze dell’ordine, sputando e colpendole con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo e fuggire.
La perquisizione e il sequestro della droga
Durante la successiva perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nascosti tra gli indumenti dell’uomo 5 involucri di cellophane termosaldato contenenti complessivamente 20 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per essere spacciati. La droga è stata immediatamente sequestrata dagli operatori di polizia.
Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
Nonostante la resistenza opposta, i poliziotti sono riusciti a bloccare e mettere in sicurezza il cittadino somalo, conducendolo in Questura. Anche qui l’uomo ha continuato a mostrare un comportamento violento, spintonando un agente e procurandogli escoriazioni e ferite al polso sinistro.
L’aggressione al connazionale
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, il soggetto aveva aggredito un suo connazionale, colpendolo senza motivo e causandogli alcune escoriazioni sul corpo. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata e colpita improvvisamente dall’aggressore.
L’arresto e le accuse
Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il cittadino somalo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica per i successivi provvedimenti.
La revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione
Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dell’arrestato, in considerazione della pericolosità dimostrata e dei suoi numerosi precedenti. Una volta scontata la pena, per il cittadino somalo sarà avviata la procedura di espulsione dall’Italia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.