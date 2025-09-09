Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino del Bangladesh di 37 anni residente nella provincia mantovana: è accusato di arruolamento con finalità di terrorismo e sottoposto a misura cautelare agli arresti domiciliari all’alba di oggi a Brescia. L’operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale, è stata condotta dalla Polizia di Stato dopo una lunga indagine che ha coinvolto diverse Digos. L’uomo avrebbe indottrinato giovani alla causa jihadista, fornendo materiale e istruzioni per la lotta armata.

Le indagini e la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura restrittiva è stata eseguita al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia. L’indagine ha visto la collaborazione delle Digos di Brescia, Genova e Mantova, sotto la supervisione della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione / U.C.I.G.O.S. L’azione delle forze dell’ordine si è concentrata su un cittadino del Bangladesh di 37 anni, residente nella provincia mantovana, ritenuto responsabile di arruolamento per il compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, secondo l’articolo 270 quater del codice penale.

Il contesto investigativo e i collegamenti con il terrorismo internazionale

L’indagine ha preso avvio dall’analisi di dispositivi elettronici sequestrati nell’ambito di un’altra inchiesta, condotta dalla Digos di Genova, che aveva portato alla condanna definitiva di un giovane per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. In particolare, il giovane era risultato affiliato alla cellula terroristica Tehrik e Taliban Pakistan (TPP), legata ad Al Qaeda. Gli investigatori hanno scoperto che il giovane era stato indottrinato proprio dall’uomo oggi arrestato, che aveva instaurato con lui un rapporto di fiducia, interessandosi alla sua storia personale, alla fede e alla cultura religiosa.

Le modalità di indottrinamento e il ruolo dell’arrestato

L’indagato, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe offerto al giovane numerosi “libri religiosi” e si sarebbe impegnato a spedirglieli, nonostante il ragazzo avesse dichiarato di non aver frequentato scuole coraniche ma di leggere testi di Ali Jaber al Fayfi, noto attivista di Al Qaeda. L’uomo avrebbe così mantenuto la promessa di formare e perfezionare il giovane nella dottrina jihadista, portandolo a riconoscersi come suo “allievo”. Le discussioni tra i due si sarebbero concentrate sulla “causa” del jihad, con frequenti riferimenti ad attivisti qaedisti e ideologi del radicalismo islamico come Sayyid Qutb Ibrahim Husayn al-Shadhili.

Materiale sequestrato e addestramento militare

Dall’analisi forense dello smartphone dell’indagato sono emersi numerosi video che illustrano tecniche operative di addestramento militare, come posizioni di tiro con arma lunga, transizioni tra armi e avanzamento in copertura tattica. Oltre a questo materiale, gli investigatori hanno trovato documenti e file che testimoniano l’attività di insegnamento, proselitismo e “profetizzazione” dei giovani allievi. Secondo gli inquirenti, tutto ciò dimostra l’adesione dell’uomo a una visione dell’Islam radicale, che promuove la fusione tra fede e lotta armata, anche a danno di civili considerati “infedeli” (kuffar), con l’obiettivo di imporre la propria religione sulle altre.

La strategia della “taqiyya” e la minaccia alla società occidentale

Gli investigatori sottolineano come l’indagato praticasse la cosiddetta “taqiyya”, una strategia che consiste nel celare le proprie convinzioni religiose per infiltrarsi nella società occidentale e colpirla dall’interno. Questo modus operandi, secondo la Polizia, rappresenta una minaccia insidiosa, poiché mira a distruggere le fondamenta della società attraverso l’indottrinamento e la radicalizzazione di giovani vulnerabili.

Perquisizioni e ulteriori sviluppi

Nell’ambito dell’operazione, con il supporto operativo della Digos di Venezia, sono state effettuate due perquisizioni nei confronti di soggetti che avevano intrattenuto rapporti qualificati con l’indagato. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando il materiale sequestrato per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altre cellule radicali.

IPA