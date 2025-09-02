Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e foglio di via obbligatorio sono le misure adottate dalla Polizia di Stato nei confronti di un uomo di 37 anni arrestato all’alba a Brescia mentre rubava su auto in sosta. L’operazione, condotta dalla Squadra Volante, è stata resa possibile grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino che ha permesso di cogliere il malvivente in flagranza di reato e di restituire un po’ di sicurezza ai residenti, preoccupati dall’ondata di microcriminalità che aveva colpito la città nelle ultime settimane.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando la Centrale Operativa della Questura di Brescia ha ricevuto una chiamata al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti in Via F. Ugoni. L’uomo, affacciato alla finestra della propria abitazione, ha visto un individuo intento a infrangere i vetri di due autovetture parcheggiate e ha fornito una descrizione dettagliata dell’autore del reato e della sua posizione.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La Centrale Operativa, mantenendo il contatto telefonico con il testimone, ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine e trasmettendo le informazioni agli agenti della Squadra Volante. Gli operatori, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il sospettato mentre stava compiendo un furto all’interno di una BMW nera, dopo averne infranto il finestrino laterale.

Alla vista degli agenti, il malvivente ha tentato una fuga improvvisata, uscendo dall’auto con una scatola tra le mani che ha poi nascosto in uno zaino. La corsa verso Viale Italia è durata poco: gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato, impedendo che potesse dileguarsi e portare a termine altri reati.

Refurtiva e strumenti da scasso sequestrati

La perquisizione immediata ha permesso di recuperare la refurtiva: un paio di scarpe di una nota marca americana, appena sottratte dalla BMW, oltre agli attrezzi utilizzati per compiere le spaccate. Tutto il materiale è stato sequestrato come prova del furto aggravato appena commesso.

L’uomo, un cittadino italiano di 37 anni già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e destinatario di diverse condanne, è stato condotto negli uffici della Questura di Brescia e arrestato in flagranza di reato. La Procura della Repubblica è stata immediatamente informata e ha assunto la direzione delle indagini.

Un fenomeno che preoccupa la città

Negli ultimi tempi, il furto su auto in sosta aveva assunto a Brescia un aspetto allarmante, generando una diffusa sensazione di insicurezza tra i cittadini. L’operazione della Polizia, conclusasi con successo, rappresenta un importante risultato nel contrasto a questa forma di microcriminalità che colpisce indiscriminatamente chiunque lasci la propria auto parcheggiata sulle strade urbane.

Le indagini non si fermano qui: sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se l’arrestato sia coinvolto in altri furti simili avvenuti in città nelle ultime settimane. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si è rivelata ancora una volta fondamentale per la prevenzione e la repressione dei reati.

Il provvedimento del Questore: foglio di via obbligatorio

Alla luce della pericolosità sociale dell’arrestato e della sua propensione a delinquere, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio. Il provvedimento, previsto dal Codice delle Leggi Antimafia, prevede il divieto di ritorno nel Comune di Brescia per 4 anni, a partire dalla data della sua scarcerazione.

Questa misura mira a tutelare la sicurezza pubblica e a impedire che il soggetto possa reiterare i reati per cui è già stato più volte condannato. Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare tempestivamente situazioni di illegalità, evidenziando come l’intervento della Polizia abbia impedito ulteriori atti vandalici e furti in serie.

Il ruolo decisivo della segnalazione

L’episodio dimostra in modo chiaro quanto sia fondamentale la partecipazione attiva della comunità nella lotta alla criminalità. La segnalazione di un cittadino ha permesso di intervenire in tempo reale, assicurando alla giustizia un pregiudicato recidivo e restituendo un senso di sicurezza ai residenti.

Il Questore Sartori ha dichiarato: “Grazie alla tempestiva richiesta di intervento della Polizia da parte di un cittadino è stato possibile intervenire immediatamente per trarre in arresto un pregiudicato recidivo ed impedire ulteriori atti vandalici e furti in serie. L’episodio testimonia in maniera evidente l’importanza di segnalare alle Forze dell’Ordine ogni situazione di illegalità ovvero potenzialmente pericolosa, al fine di prevenire la commissione di reati ed assicurare alla giustizia chi ha fatto del crimine il proprio stile di vita”. Brescia può contare su un sistema di sicurezza sempre più attento e reattivo, grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla partecipazione attiva della comunità.

IPA