Arresto ed espulsione per un 42enne pakistano irregolare: è questo il bilancio di un’operazione di Polizia condotta ieri in una palazzina abbandonata di Brescia, dove l’uomo è stato trovato e fermato in seguito a controlli mirati contro la criminalità. L’intervento, disposto dal Questore della Provincia, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato Carmine nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e sicurezza pubblica.

Operazione di Polizia: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime settimane le forze dell’ordine hanno intensificato le operazioni di controllo e sgombero degli insediamenti abusivi sorti all’interno di strutture industriali e edifici abbandonati nella città di Brescia. Questi luoghi, spesso utilizzati come punti di riferimento per attività criminali e rifugio per pregiudicati, latitanti e spacciatori di droga, sono stati oggetto di una serie di interventi mirati, disposti tramite ordinanza dal Questore Paolo Sartori.

L’arresto nella palazzina di via Eritrea

Nel corso della giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Carmine hanno effettuato un accurato controllo presso una palazzina in stato di abbandono situata in via Eritrea. Durante l’ispezione, è stato individuato e tratto in arresto un 42enne pakistano, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. L’uomo risultava gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità.

I precedenti e i provvedimenti a carico dell’arrestato

L’uomo aveva a suo carico 2 ordini di rintraccio: uno per il reato di tentato furto aggravato e l’altro per la notifica della Misura di Prevenzione Antimafia, nello specifico l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza emesso dal Questore di Brescia. Inoltre, era destinatario di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Brescia, dovendo scontare circa 1 anno di reclusione.

Dalla Questura al carcere: le fasi successive all’arresto

Dopo l’arresto, il 42enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura, dove sono stati completati gli atti di polizia giudiziaria. Successivamente, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove sconterà la pena prevista.

Espulsione dal territorio nazionale

Alla luce della pericolosità sociale del soggetto, della sua inclinazione a delinquere e dei numerosi precedenti a suo carico, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale. Una volta scontata la pena detentiva, verrà quindi eseguita la sua espulsione dal territorio italiano.

