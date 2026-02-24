Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Brescia, dove un cittadino nigeriano di 45 anni è stato fermato dopo aver aggredito violentemente alcuni agenti intervenuti per fermare un episodio di violenza e danneggiamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e destinatario di sorveglianza speciale per violenza domestica, è stato bloccato dopo aver lanciato pietre contro treni e automobili in sosta. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi e si è conclusa con il trasferimento del soggetto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, in vista dell’espulsione.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto a seguito di diverse richieste di aiuto giunte al numero di emergenza 112 NUE. I cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo che, posizionato sui binari della ferrovia in via Colombaie, stava lanciando grosse pietre contro i treni in transito e le autovetture parcheggiate nella zona.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno individuato il soggetto ancora intento nell’azione. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha ignorato ogni ordine e ha reagito con estrema aggressività, tentando più volte di aggredire gli agenti con calci e pugni. Nel tentativo di fuggire, ha anche spintonato i poliziotti, costringendoli a bloccarlo e immobilizzarlo per poi trasferirlo in sicurezza all’interno della vettura di servizio.

La situazione in Questura e la violenza proseguita

Una volta arrivati negli uffici di via Botticelli, gli agenti hanno cercato di calmare il fermato, ma questi ha continuato a mostrare un atteggiamento sempre più violento e minaccioso, dimenandosi nel tentativo di colpire ancora i poliziotti. Anche nelle camere di sicurezza, il soggetto ha mantenuto un comportamento aggressivo, colpendo ripetutamente la porta e costringendo gli agenti a intervenire nuovamente per contenerlo e garantirne la sicurezza.

I precedenti e la denuncia

Dai controlli effettuati nella banca dati del Ministero dell’Interno, è emerso che l’uomo era già stato, nella stessa mattinata, denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, è stato formalmente tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Danneggiamenti e ulteriori accertamenti

Parallelamente, un’altra pattuglia della Polizia ha riscontrato il danneggiamento di una decina di autovetture parcheggiate nella stessa zona, colpite dalle pietre lanciate dal fermato. Gli accertamenti hanno confermato la gravità dei fatti e la pericolosità sociale del soggetto.

Il provvedimento del Questore e l’espulsione

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto un decreto di accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Gradisca d’Isonzo (GO), al fine di consentire l’espulsione del cittadino nigeriano con imbarco su un volo diretto in Nigeria. L’uomo, già in passato espulso e scortato presso un C.P.R., era stato liberato per asserita incompatibilità alla vita di comunità, ma ora, alla luce dei nuovi episodi di violenza e aggressione, è stato nuovamente sottoposto a provvedimento restrittivo.

Le dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha commentato l’episodio sottolineando l’intollerabilità di comportamenti violenti nei confronti delle forze dell’ordine: “Un pericoloso pregiudicato presente clandestinamente in Italia è stato arrestato dopo aver aggredito con violenza alcuni agenti della Polizia di Stato. È intollerabile ed ingiustificabile che questi individui pongano in atto comportamenti violenti nei confronti delle Forze di Polizia, costrette a subire aggressioni e ferimenti da parte di chi non ha alcun rispetto delle Istituzioni e delle Leggi del Paese che li ospita”.

IPA