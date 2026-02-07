Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Brescia, dove un cittadino algerino di 54 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver minacciato agenti e clienti di un bar con un bastone e un coltello. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato espulso dal territorio nazionale per la sua pericolosità sociale.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è reso necessario a seguito di una richiesta urgente giunta al numero di emergenza 112 NUE per la presenza di una persona armata e violenta all’esterno di un bar in via San Donino a Brescia.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti immediatamente, trovandosi di fronte un uomo a torso nudo, armato di bastone, che ha reagito con aggressività e minacce nei loro confronti. Nonostante i tentativi di dialogo, il soggetto ha continuato a mantenere un atteggiamento provocatorio e minaccioso, urlando insulti e rifiutandosi di deporre il bastone.

La situazione di pericolo e la reazione dell’uomo

La situazione si è fatta rapidamente pericolosa quando l’uomo ha iniziato a rivolgere le sue minacce anche agli avventori del bar, urlando frasi intimidatorie. Uno degli agenti, valutando il rischio per i presenti, si è frapposto tra l’aggressore e i clienti, tentando di disarmarlo. L’uomo ha reagito spintonando il poliziotto nel tentativo di fuggire, ma è stato prontamente bloccato dagli altri agenti, che sono riusciti a immobilizzarlo non senza difficoltà.

Perquisizione e sequestro delle armi

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nello zaino dell’uomo un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm e il bastone utilizzato per l’aggressione, lungo 78 cm. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che poco prima l’uomo, abituale frequentatore del locale, aveva avuto una lite con altri clienti e aveva raccolto da terra il bastone per poi aggredire sia i presenti che i poliziotti intervenuti.

L’arresto e le accuse

Il cittadino algerino è stato condotto negli uffici della Questura e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, oltre che per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. È stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Provvedimenti amministrativi: revoca del permesso di soggiorno ed espulsione

Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità sociale dell’individuo, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento nel Paese di provenienza non appena il soggetto verrà scarcerato. L’uomo, infatti, risultava già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

