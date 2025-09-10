Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto la scorsa domenica sera a Brescia. Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato e tratto in arresto per furto aggravato dopo una serie di colpi messi a segno su auto in sosta. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni cittadini, che hanno permesso agli agenti di intervenire rapidamente e bloccare il responsabile. L’episodio si è verificato in via F. Ugoni, dove il malvivente aveva appena infranto i finestrini di alcune vetture per impossessarsi di oggetti di valore. La misura di prevenzione personale è stata disposta dal Questore della Provincia, Paolo Sartori, per la pericolosità sociale dell’uomo.

La fonte della notizia e il contesto dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un contesto di crescente allarme sociale dovuto all’aumento dei furti su auto in sosta nel capoluogo lombardo. Negli ultimi tempi, infatti, il fenomeno aveva generato una diffusa sensazione di insicurezza tra i cittadini, preoccupati per la frequenza con cui i loro veicoli venivano presi di mira da ladri senza scrupoli. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli e le attività di prevenzione, riuscendo così a ottenere un importante risultato nel contrasto a questa forma di microcriminalità che colpisce indiscriminatamente chiunque lasci la propria auto parcheggiata sulle strade urbane.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

L’episodio che ha portato all’arresto del 37enne bresciano ha avuto inizio con una chiamata di emergenza al 112 N.U.E., attraverso la quale un cittadino ha segnalato la presenza di un individuo intento a devastare e rubare su auto in sosta in via F. Ugoni. Gli agenti della Squadra Volante sono giunti immediatamente sul posto, dove hanno preso contatto con una delle vittime. Questa ha mostrato agli operatori il finestrino anteriore della propria Audi A3 completamente infranto e ha denunciato l’asportazione di uno zaino contenente numerosi dispositivi elettronici.

Poco dopo, un’altra vittima ha riferito di aver subito, nello stesso contesto e con modalità analoghe, il furto del proprio tablet custodito nel bagagliaio dell’auto. Grazie all’applicazione di localizzazione “Dov’è”, installata su uno dei dispositivi rubati, è stato possibile individuare la posizione della refurtiva in via Tagliaferri.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Gli agenti, seguendo le indicazioni fornite dall’applicazione, hanno intercettato e bloccato nei pressi di un esercizio commerciale un individuo che corrispondeva alla descrizione fornita dal testimone. L’uomo aveva con sé una borsa a tracolla, anch’essa risultata rubata durante il raid di furti e successivamente riconosciuta da una delle vittime. Sottoposto a perquisizione personale, il sospetto è stato trovato in possesso di numerosi oggetti di provenienza furtiva, tra cui dispositivi elettronici e altri beni di valore.

Tutta la refurtiva, dal valore economico significativo, è stata sequestrata e riconsegnata ai legittimi proprietari. L’operazione ha permesso non solo di assicurare alla giustizia un soggetto recidivo, ma anche di restituire ai cittadini quanto era stato loro sottratto, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza nella comunità.

Il profilo del responsabile: recidiva e precedenti

L’uomo arrestato, un 37enne residente a Brescia, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio. In passato era stato colpito da diverse condanne penali che lo avevano portato a trascorrere periodi di detenzione nelle case circondariali, oltre a essere stato destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Brescia. Negli ultimi mesi, il pregiudicato era già stato arrestato più volte per fatti analoghi, segno di una chiara inclinazione a delinquere e di una pericolosità sociale che ha richiesto l’adozione di misure di prevenzione più incisive.

Le misure di prevenzione personale e le indagini in corso

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato nuovamente tratto in arresto per il reato di furto aggravato e messo a disposizione della Procura della Repubblica. In considerazione della sua pericolosità sociale e dei numerosi precedenti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, come previsto dal Codice delle Leggi Antimafia. Sono attualmente in corso ulteriori indagini per verificare eventuali responsabilità dell’arrestato in relazione ad altri furti simili avvenuti nelle ultime settimane in città.

