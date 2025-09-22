Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato a Brescia, dove un uomo di 51 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo un controllo in una birreria del centro cittadino. L’intervento è stato condotto nell’ambito di attività mirate a contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano, fenomeni che destano particolare allarme sociale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato sottoposto a arresto e, su disposizione del Questore, colpito da una misura che gli vieta l’accesso agli esercizi pubblici del centro per 3 anni.

Operazione della Polizia: i fatti secondo le fonti ufficiali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi durante una serie di controlli predisposti dalla “Squadra Volante” della Questura di Brescia. Gli agenti, impegnati in attività di prevenzione e repressione dello spaccio e della criminalità comune, hanno effettuato verifiche presso una birreria situata nel cuore della città.

Il controllo in birreria e il comportamento sospetto

Durante l’identificazione degli avventori, due uomini – entrambi residenti a Brescia – hanno mostrato un atteggiamento nervoso e insofferente, nonostante fosse stato loro spiegato che si trattava di un normale controllo di polizia. Invitati a chiarire il motivo del loro comportamento, i due hanno continuato a mantenere un atteggiamento ostile, insospettendo ulteriormente gli agenti.

Il rinvenimento delle sostanze stupefacenti

I poliziotti hanno quindi deciso di procedere a una verifica più approfondita. Il più giovane dei 2 uomini è stato trovato in possesso di 2 pastiglie di ecstasy, mentre il secondo aveva con sé 2 dosi di cocaina e una somma di denaro di alcune centinaia di euro, della cui provenienza non ha saputo fornire spiegazioni convincenti.

Le perquisizioni domiciliari e il sequestro

A seguito di questi riscontri, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso le abitazioni dei due uomini. In uno dei due casi, la perquisizione ha dato esito positivo, portando al rinvenimento di ulteriori elementi utili alle indagini. Tutto il materiale sequestrato è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica per i successivi accertamenti.

L’arresto e le conseguenze per i fermati

Il presunto spacciatore, dopo essere stato condotto in Questura, è stato formalmente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le Camere di Sicurezza, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’altro individuo è stato invece sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacenti per uso personale.

