Arresto a Brescia, dove un cittadino marocchino di 23 anni è stato fermato dopo aver tentato un furto e aver aggredito sia un automobilista che gli agenti intervenuti. L’uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato nei giorni scorsi in via Ugo Foscolo, dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza. A seguito delle verifiche, è stato emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza pubblica.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando un cittadino ha contattato la Centrale Operativa della Questura di Brescia tramite il numero unico di emergenza 112 NUE. L’uomo ha riferito di essere stato spinto con forza da uno sconosciuto mentre stava aprendo la portiera della propria auto parcheggiata in via Ugo Foscolo. Il soggetto, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, si è introdotto nell’abitacolo con l’intento di compiere un furto, senza mostrare alcuna intenzione di desistere.

L’arresto e la resistenza agli agenti

Immediatamente, la Centrale Operativa ha inviato 2 pattuglie della Squadra Volanti sul posto. Gli agenti hanno preso contatto con il richiedente, che ha indicato la presenza del sospetto ancora all’interno dell’auto, in evidente stato di agitazione. Fin dal primo approccio, il giovane marocchino si è mostrato inottemperante agli ordini dei poliziotti, opponendo una decisa resistenza a pubblico ufficiale e tentando più volte di aggredire gli operatori con calci e pugni. Gli agenti sono stati costretti a bloccarlo e immobilizzarlo per poi trasferirlo in sicurezza all’interno della vettura di servizio.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nello zaino del fermato uno strumento elettronico con relativo caricabatterie, oggetto che è stato subito riconosciuto e restituito al legittimo proprietario dell’auto. Questo elemento ha confermato il tentativo di furto da parte del giovane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità.

Escalation di violenza durante il trasporto

Il trasferimento verso la Questura non ha contribuito a calmare il soggetto, che ha continuato a manifestare un comportamento violento e aggressivo. Durante il tragitto, il fermato ha colpito ripetutamente con calci, pugni e testate la parete in plexiglass divisoria dell’abitacolo della vettura di servizio, mettendo a rischio l’incolumità degli agenti.

Nuovi tentativi di aggressione in Questura

Giunti presso gli uffici di via Botticelli, gli agenti hanno tentato con fatica di tranquillizzare il giovane, che però ha continuato a dimenarsi nel tentativo di colpire i poliziotti e di fuggire. Una volta fatto scendere dal veicolo, il soggetto è stato condotto nelle camere di sicurezza, dove ha dato luogo a una vera e propria escalation di aggressività: ha colpito la porta a vetri e ha minacciato ulteriormente gli agenti, mimando anche il gesto del taglio della gola.

L’uso del TASER e la messa in sicurezza

Vista la situazione di pericolo, sono intervenuti in supporto altri agenti. Uno di loro si è visto costretto a estrarre il TASER in dotazione, attivando la fase 1 (puntamento al petto dell’individuo con il sistema laser). Solo a quel punto il fermato ha desistito dalla sua condotta violenta, permettendo agli agenti di contenerlo nuovamente a terra e di porlo in posizione di sicurezza.

Le accuse e la messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il 23enne è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica con le accuse di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. La gravità dei fatti e la pericolosità sociale del soggetto hanno spinto il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, a emettere un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, misura che precede la procedura di espulsione con accompagnamento nel paese di origine.

