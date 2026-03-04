Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato a Brescia un 50enne. L’uomo è stato individuato come autore seriale di numerosi furti ai danni di pazienti ricoverati presso strutture sanitarie cittadine. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali contro il patrimonio e la persona, è stato fermato in flagranza dopo essere stato sorpreso a sottrarre 2 telefoni cellulari da camere di degenti sottoposti a intervento chirurgico. L’episodio ha portato all’avvio della procedura di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei suoi confronti, come disposto dal Questore della Provincia di Brescia.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi grazie a un’attività investigativa mirata della Squadra Mobile della Questura di Brescia. Gli agenti hanno monitorato i movimenti del sospettato, già oggetto di precedenti approfondimenti investigativi per reati simili, e hanno organizzato un servizio di osservazione presso l’Ospedale “Poliambulanza”.

L’arresto in flagranza: come si sono svolti i fatti

Il 50enne bresciano è stato colto in flagranza mentre si allontanava dalle camere di 2 pazienti ricoverati presso la struttura sanitaria. In quel momento, i degenti erano sottoposti a intervento chirurgico, circostanza che il malvivente ha sfruttato per introdursi nelle stanze e impossessarsi di 2 telefoni cellulari. L’intervento tempestivo degli investigatori ha permesso di bloccare l’uomo subito dopo il furto, evitando che potesse far perdere le proprie tracce.

Precedenti episodi e modalità operative

Le indagini hanno permesso di ricostruire altri episodi simili avvenuti nei giorni precedenti. Il soggetto aveva infatti derubato altri 2 pazienti sia presso gli “Spedali Civili” che presso la stessa “Poliambulanza”. In uno di questi casi, il ladro aveva anche utilizzato una Carta di Credito rubata per effettuare pagamenti indebiti e acquistare merce varia presso alcuni esercizi commerciali di Via Lamarmora. Questi elementi hanno rafforzato il quadro indiziario a carico dell’uomo, già noto per la sua pericolosità e per la serialità delle sue azioni criminose.

La decisione del Questore: Sorveglianza Speciale

Considerata la gravità dei fatti e i numerosi precedenti specifici a carico del soggetto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’avvio della procedura per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Si tratta di una misura di prevenzione personale che mira a tutelare la collettività da soggetti ritenuti socialmente pericolosi e a rischio di recidiva.

Il commento del Questore Sartori

Il Questore Sartori ha sottolineato come i furti commessi all’interno delle strutture sanitarie rappresentino una forma di reato particolarmente odiosa, in quanto colpiscono persone fragili e vulnerabili, spesso in condizioni di debolezza fisica ed emotiva. Sartori ha ribadito l’impegno della Polizia di Stato nel contrastare questo fenomeno, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle potenziali vittime, per accrescere la consapevolezza e incentivare la denuncia di tali episodi.

