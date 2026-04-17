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Eseguiti tre arresti a Chiari (Brescia), dove tre uomini sudamericani sono stati fermati per furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e resistenza a pubblico ufficiale. L’azione è scaturita dopo una segnalazione di furto con destrezza ai danni di una donna anziana, avvenuto nella mattinata in un parcheggio di supermercato a Ospitaletto. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari hanno individuato e bloccato i responsabili dopo un inseguimento che si è concluso nel centro di Chiari.

La segnalazione e il furto con destrezza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nella mattinata, quando una donna di 77 anni è stata vittima di un furto con destrezza nel parcheggio di un supermercato a Ospitaletto. Uno dei malviventi ha attirato la sua attenzione con il pretesto di alcune monete cadute a terra, mentre un complice ha approfittato della distrazione per sottrarre rapidamente la borsa dall’auto della vittima.

L’indagine e l’individuazione dei sospetti

Grazie all’immediata analisi dei sistemi di videosorveglianza e alla lettura delle targhe, i Carabinieri hanno individuato un veicolo già noto per precedenti reati simili. Il mezzo è stato intercettato poco dopo nel centro di Coccaglio. Alla vista della pattuglia, il conducente dell’auto ha ignorato l’alt dei militari e si è dato alla fuga a velocità sostenuta, innescando un inseguimento che ha coinvolto anche i Carabinieri di Rovato e la Polizia Locale di Chiari.

L’inseguimento e l’arresto

La fuga si è conclusa bruscamente in una via senza uscita a Chiari, dove l’auto dei fuggitivi ha impattato contro alcuni muretti di recinzione. I militari sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare i tre occupanti: il conducente, privo di patente, e altri due uomini. Tutti sono risultati di nazionalità sudamericana e di età rispettivamente di 32 anni, 24 anni e 40 anni.

La refurtiva recuperata e i reati contestati

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno recuperato l’intera refurtiva: 1.540 euro in contanti, parte dei quali era stata prelevata poco prima presso uno sportello ATM utilizzando il bancomat della vittima, trovato insieme al relativo codice PIN nelle tasche degli arrestati. Ai tre uomini sono stati contestati i reati di furto aggravato in concorso, indebito utilizzo di carte di credito e resistenza a pubblico ufficiale.

Ulteriori collegamenti e precedenti

Le indagini hanno permesso di collegare il gruppo anche a un ulteriore furto commesso nella stessa mattinata a Concesio, dove una donna di circa 50 anni è stata derubata di borsa, cellulare e denaro. I tre arrestati risultano gravati da numerosi precedenti specifici per reati analoghi.

Le conseguenze e il procedimento giudiziario

Informata la Procura della Repubblica di Brescia, i tre uomini sono stati posti in stato di arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima, previsto per la mattinata successiva. L’operazione ha permesso di restituire la refurtiva alle vittime e di interrompere una serie di furti che avevano colpito la zona.

IPA