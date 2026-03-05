Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti tre arresti nelle province di Brescia e Cremona per sfruttamento del lavoro e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’azione, eseguita il 5 marzo 2026 da Carabinieri e Guardia di Finanza, ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di tre indagati, accusati di aver approfittato della condizione di bisogno di 14 cittadini moldavi – tra cui tre minorenni – impiegati irregolarmente in aziende del settore gomma. L’operazione è stata disposta dal G.I.P. di Brescia su richiesta della Procura, dopo indagini avviate a seguito di un controllo effettuato l’11 febbraio presso una ditta di Palazzolo sull’Oglio.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso il via dopo che i militari della Stazione di Palazzolo sull’Oglio hanno riscontrato gravi irregolarità presso una ditta individuale specializzata nella lavorazione di prodotti in gomma per conto terzi. L’intervento, avvenuto l’11 febbraio, ha messo in luce evidenti anomalie nelle condizioni dei lavoratori, spingendo i Carabinieri a richiedere il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia.

Gli ispettori, dotati di poteri analoghi a quelli degli Ispettori del lavoro, hanno condotto una verifica approfondita: sono state raccolte testimonianze da tutti i dipendenti, acquisita documentazione e ispezionati i locali per valutare il rispetto delle norme su salute e sicurezza. L’esito ha confermato la presenza di lavoratori moldavi, inclusi minorenni, impiegati in condizioni di sfruttamento, aggravate dalla loro posizione di irregolari sul territorio italiano.

Le accuse: sfruttamento e favoreggiamento dell’immigrazione

Le misure cautelari, emesse dal G.I.P. di Brescia su richiesta della Procura, hanno colpito tre persone: una è stata condotta in carcere, mentre due sono finite agli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di 14 cittadini moldavi – tra cui tre minorenni – e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nei confronti di 15 cittadini moldavi, di cui otto minorenni, tutti irregolari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i lavoratori venivano impiegati in condizioni di forte disagio: retribuzioni a cottimo inferiori ai minimi previsti dal contratto nazionale, violazioni delle norme su ferie, permessi e orario di lavoro, gravi carenze in materia di sicurezza e salute, e sistemazioni alloggiative degradanti ricavate all’interno degli stessi luoghi di lavoro.

Il meccanismo delle “imprese apri e chiudi”

Le indagini hanno permesso di scoprire un articolato sistema fraudolento: gli indagati avrebbero gestito, nel tempo, tre ditte individuali attive nello stesso settore e nello stesso luogo di esercizio a Palazzolo sull’Oglio. Una di queste, chiusa d’ufficio nel dicembre 2025, avrebbe evaso il fisco per oltre 670 mila euro in sole due annualità. La chiusura ha impedito ulteriori emissioni di fatture e bloccato l’accumulo di debiti tributari.

Un’altra impresa, costituita nel gennaio 2026, sarebbe stata una prosecuzione delle precedenti, formalmente intestata a un dipendente della ditta controllata l’11 febbraio. Questo stratagemma, noto come sistema delle “imprese apri e chiudi”, consiste nell’aprire nuove aziende intestate a soggetti diversi per ostacolare l’individuazione delle responsabilità relative al versamento di imposte e contributi.

Irregolarità fiscali e condizioni di lavoro degradanti

Gli accertamenti economico-finanziari, svolti dalla Guardia di Finanza di Rovato su delega della Procura della Repubblica di Brescia, hanno evidenziato ulteriori anomalie: in particolare, l’assenza di costi documentati per l’acquisto di materie prime, elemento che fa sospettare ulteriori irregolarità fiscali. L’insieme di queste pratiche illecite avrebbe permesso agli indagati di offrire servizi a prezzi altamente concorrenziali, a scapito dei diritti e della dignità dei lavoratori.

Le vittime: lavoratori moldavi, anche minorenni

Le vittime di questa vicenda sono 14 cittadini moldavi, tra cui tre minorenni, sfruttati sul lavoro, e 15 cittadini moldavi, di cui otto minorenni, coinvolti nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tutti risultavano irregolari in Italia e sono stati costretti a lavorare in condizioni di bisogno, senza tutele e con salari ben al di sotto degli standard previsti dalla legge.

