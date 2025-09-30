Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Brescia dove un cittadino egiziano di 28 anni è stato fermato sull’autostrada A35, all’altezza del Comune di Roncadelle, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di oggetti atti ad offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato arrestato e messo a disposizione della Procura. Il Questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio nazionale.

Operazione della Polizia Stradale: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante i servizi di vigilanza stradale svolti dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Brescia, Distaccamento di Chiari. L’attività era finalizzata alla prevenzione generale e al controllo del territorio extraurbano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa e incidentalità stradale.

Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo tre cittadini egiziani sull’autostrada A35 (BreBeMI), all’altezza del Comune di Roncadelle. Nel corso della verifica dei documenti, i poliziotti hanno avvertito un forte odore acre proveniente dall’interno del veicolo, sospettando la presenza di sostanze stupefacenti.

Il tentativo di fuga e il fermo

Alla richiesta degli agenti, uno dei tre uomini ha mostrato subito segni di nervosismo e ha tentato di allontanarsi dal veicolo, cercando di fuggire attraverso i campi adiacenti all’autostrada. Il tentativo di fuga è stato però prontamente bloccato dagli operatori della Polizia Stradale, che sono riusciti a fermare l’uomo prima che potesse dileguarsi.

La perquisizione e il sequestro

Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale nei confronti del sospettato. L’operazione ha dato esito positivo: sono stati rinvenuti oggetti e sostanze che hanno portato al sequestro del materiale trovato in possesso dell’uomo. Sebbene il comunicato non specifichi la quantità o la tipologia esatta delle sostanze e degli oggetti sequestrati, la presenza di sostanze stupefacenti e di oggetti atti ad offendere è stata confermata dalle autorità.

I precedenti penali e la decisione del Questore

L’uomo arrestato, un cittadino egiziano regolare sul territorio nazionale e residente in Brescia, aveva già a suo carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità. Tra questi figurano rapina impropria, furto aggravato, minacce, danneggiamento, lesioni personali, possesso di armi improprie e reati in materia di stupefacenti.

Alla luce dei fatti accertati e dei precedenti emersi, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dell’arrestato. È stata inoltre avviata la procedura per l’espulsione dal territorio nazionale, con rimpatrio immediato nel paese di provenienza una volta che l’uomo sarà scarcerato.

Le accuse e la posizione dell’arrestato

Il cittadino egiziano è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica, che valuterà le successive misure da adottare nei suoi confronti.

