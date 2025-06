Brescia, finti agenti truffano gli anziani: “Suo figlio è in pericolo, servono soldi subito”

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di numerose segnalazioni di truffa ai danni di cittadini anziani il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Brescia. Nei giorni scorsi, diverse abitazioni del centro città sono state prese di mira da criminali che, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine o altre figure autorevoli, hanno ingannato le vittime per sottrarre loro beni di valore.

Un allarme crescente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le segnalazioni di truffe con raggiro sono aumentate, coinvolgendo principalmente cittadini anziani. I malviventi, utilizzando numeri sconosciuti, si presentano come avvocati, direttori di poste o tecnici dell’acqua, inscenando finti arresti o incidenti stradali per accedere alle abitazioni e asportare monili in oro e oggetti di valore.

Un modus operandi sofisticato

I criminali hanno affinato il loro modus operandi, sfruttando tecniche avanzate di ingegneria informatica per simulare chiamate che sembrano provenire da numeri di emergenza delle questure o istituti bancari. Una delle strategie più insidiose consiste nel tenere occupate le linee telefoniche delle vittime, impedendo loro di verificare la veridicità delle informazioni ricevute.

Consigli per la cittadinanza

La Polizia di Stato invita la cittadinanza a prestare massima attenzione a questi episodi. È fondamentale non aprire la porta a sconosciuti che si presentano per ritirare oggetti o denaro e interrompere qualsiasi chiamata sospetta, contattando il Numero Unico di Emergenza 112 o utilizzando l’app “YOUPOL”.

Un appello alla collaborazione

La collaborazione dei cittadini è essenziale per prevenire e contrastare queste gravi forme di truffa. Le forze dell’ordine ribadiscono che non richiedono mai il pagamento di somme di denaro per sbloccare pacchi o assicurare trattamenti medici immediati.

Un fenomeno odioso

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato come le truffe agli anziani rappresentino un reato particolarmente odioso, colpendo una delle fasce più deboli della popolazione. La Polizia di Stato è impegnata in iniziative di informazione e sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza e aiutare le potenziali vittime a riconoscere e denunciare tempestivamente questi crimini.

Fonte foto: IPA