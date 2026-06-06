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È scattato un arresto in provincia di Brescia, per un episodio avvenuto tra Castel Mella e Ospitaletto. Un cittadino straniero di 19 anni, senza fissa dimora, è stato fermato in flagranza di truffa ai danni di una famiglia, grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine. L’uomo aveva messo in atto un ingegnoso piano per sottrarre preziosi, fingendosi Carabiniere e manipolando psicologicamente le vittime.

Il piano criminale: il finto Carabiniere e la manipolazione psicologica

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nel primo pomeriggio del 5 giugno, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari è intervenuta tra i comuni di Castel Mella e Ospitaletto. L’azione ha permesso di sventare una truffa ai danni di una famiglia e di recuperare un ingente bottino di gioielli, che il giovane aveva appena sottratto.

Il modus operandi dei malviventi si è basato sulla tecnica del “finto Carabiniere”. Un complice ha contattato telefonicamente un anziano pensionato residente a Castel Mella, facendogli credere che la sua auto fosse coinvolta in un grave reato. Attraverso un abile raggiro, il truffatore ha convinto la vittima a raccogliere tutti i suoi preziosi in una scatola, con la scusa di un controllo ufficiale.

Per agire senza ostacoli, i criminali hanno anche manipolato la figlia dell’anziano, giunta in casa durante il raggiro. Con uno stratagemma, la donna è stata fatta allontanare, lasciando campo libero al giovane complice.

Il furto e il tentativo di estendere la truffa

Il 19enne si è quindi presentato nell’abitazione del pensionato, riuscendo a sottrarre i gioielli e a farsi consegnare le chiavi della casa della figlia, situata a Ospitaletto. Il piano dei malviventi prevedeva di estendere la truffa anche a questa seconda abitazione, approfittando della confusione creata e della fiducia carpita alle vittime.

A Ospitaletto, però, il piano criminale è stato interrotto dal rientro inaspettato del genero dell’anziano. L’uomo ha sorpreso il giovane nel proprio garage, intento a frugare tra gli oggetti. Nonostante il tentativo del malvivente di giustificarsi con scuse poco credibili e il tentativo dei complici di confondere ulteriormente la situazione tramite telefonate alla moglie, il genero è rimasto lucido e ha immediatamente chiamato il 112.

La refurtiva recuperata e le indagini in corso

Il rapido intervento della pattuglia dei Carabinieri ha portato all’arresto del 19enne e al recupero dell’intera refurtiva, che il giovane custodiva nello zaino. L’operazione ha permesso di restituire i gioielli alla famiglia e di interrompere una truffa che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e chiarire se il gruppo abbia messo a segno altri colpi con lo stesso modus operandi nella zona.

IPA