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Un arresto per rapina, lesioni e violenza dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi in un supermercato di Brescia. Un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro la persona, è stato fermato dopo aver aggredito gli addetti alla vigilanza e aver tentato la fuga con merce rubata. L’episodio si è verificato presso il supermercato Ipertosano di via Valcamonica, dove l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha creato panico tra i presenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha visto protagonista un pregiudicato bresciano, già destinatario di misure di prevenzione personale, che è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia. L’uomo, residente in città, aveva già ricevuto un avviso orale di pubblica sicurezza a causa dei suoi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

L’allarme è stato lanciato tramite il numero di emergenza 112 NUE, quando gli addetti alla vigilanza del supermercato Ipertosano hanno richiesto un intervento urgente per la presenza di un individuo molesto e violento all’interno dell’esercizio. Gli stessi addetti avevano già fermato e denunciato l’uomo nella stessa giornata per un tentato furto. Nonostante ciò, il soggetto è tornato nel supermercato, ha prelevato diverse confezioni di merce dagli scaffali e ha tentato di occultarle tra i suoi indumenti, dirigendosi poi verso le casse automatiche.

Durante il tentativo di uscire senza pagare, l’uomo ha fatto cadere e danneggiato una bottiglia di spumante. Approfittando dell’apertura delle barriere delle casse automatiche, ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza, che lo hanno accompagnato negli uffici interni.

L’aggressione e le conseguenze per la sicurezza

Quando gli agenti della Polizia sono giunti nuovamente sul posto, hanno trovato più addetti alla vigilanza impegnati a contenere il soggetto, che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo. L’uomo ha minacciato e colpito violentemente i vigilanti con calci e pugni, generando una situazione di grave panico tra i clienti e mettendo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Con notevoli difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in condizione di non nuocere, trasferendolo nell’auto di servizio. Durante il tragitto verso la Questura, il malvivente ha inveito contro gli agenti con insulti e minacce di morte.

Le testimonianze e le ferite riportate

Un’altra pattuglia delle Volanti ha raccolto le testimonianze degli addetti alla vigilanza, che presentavano evidenti ferite riconducibili all’aggressione subita. I vigilanti hanno raccontato che, dopo essere stato sorpreso a danneggiare e sottrarre beni di vario genere, l’uomo è stato invitato a mostrare il contenuto dello zaino. A quel punto, ha iniziato a minacciarli di morte e a colpirli con pugni all’addome, spingendoli brutalmente contro una parete. Uno degli addetti ha sbattuto la testa ed è rimasto ferito.

Considerata la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Dopo le prime cure sul posto, due addetti sono stati trasferiti in ambulanza all’Istituto Clinico Sant’Anna per ulteriori medicazioni.

L’arresto e le misure di prevenzione

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il malvivente è stato tratto in arresto per rapina, lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e messo a disposizione della Procura della Repubblica. Considerati i numerosi precedenti specifici e la pericolosità del soggetto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’avvio della procedura per l’irrogazione della misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

IPA