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Due giovani pregiudicati sono stati arrestati a Brescia dopo un pericoloso inseguimento cittadino. I ragazzi, entrambi di 19 anni, sono stati fermati dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di controllo del territorio, come comunicato dalle autorità, e ha portato anche all’emissione di misure di prevenzione personale da parte del Questore.

Il comunicato della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di prevenzione generale e controllo del territorio svolto dalla Squadra Volante della Questura di Brescia. Gli agenti hanno notato un’autovettura con a bordo due giovani che si muovevano in modo sospetto in città, precisamente in Via Duca degli Abruzzi.

L’inseguimento e la fuga pericolosa

Alla vista della pattuglia, il conducente dell’auto ha tentato di eludere il controllo accelerando bruscamente. La fuga è proseguita verso Via del Brasile e lungo il Parco Pubblico “FANTI d’ITALIA”, mettendo a rischio l’incolumità dei numerosi pedoni presenti, tra cui anche bambini. La situazione è rapidamente degenerata in un inseguimento, con la Centrale Operativa della Questura che ha inviato ulteriori pattuglie in ausilio per bloccare i due sospetti.

La cattura dopo l’incidente

Il tentativo di fuga si è concluso quando, raggiunta la zona del Villaggio Ferrari, il conducente ha perso il controllo del veicolo a causa dell’elevata velocità in Via Repubblica Argentina. L’auto è finita contro lo spartitraffico, riportando gravi danni e risultando inutilizzabile. I due giovani hanno quindi abbandonato il mezzo e hanno cercato di proseguire la fuga a piedi, ma sono stati rapidamente individuati e bloccati dagli agenti grazie al coordinamento tra le pattuglie intervenute.

Gli arresti e le accuse

Condotti presso gli uffici della Questura, i due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa in concorso. Entrambi risultano avere numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, è stato inoltre sanzionato amministrativamente per guida con patente sospesa, poiché in un precedente controllo si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici e tossicologici.

Le misure di prevenzione del Questore

Alla luce dei fatti e dei precedenti specifici, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dei due giovani la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, prevista dal Codice delle Leggi Antimafia. Tale provvedimento è finalizzato alla successiva irrogazione della sorveglianza speciale, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di microcriminalità e garantire la sicurezza pubblica.

IPA