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Un 32enne marocchino è stato arrestato a Brescia per rapina e soggiorno irregolare. L’uomo è stato fermato dopo aver tentato un furto con violenza all’interno di un negozio. Già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato bloccato grazie alla pronta reazione dei dipendenti e della vigilanza. Nei suoi confronti è stato disposto l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il negozio “MAX FACTORY” di via Salgari a Brescia. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in seguito a una richiesta di intervento urgente giunta tramite il numero di emergenza 112 NUE alla Centrale Operativa della Questura.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, i dipendenti del negozio avevano notato un uomo, poi identificato come cittadino marocchino di 32 anni senza fissa dimora, aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i camerini. L’uomo, già riconosciuto come autore di precedenti furti nello stesso esercizio, era stato visto occultare diversi capi d’abbigliamento nello zaino e tentare di allontanarsi senza pagare.

Alla richiesta di fermarsi, il sospetto aveva cercato la fuga, ma era stato prontamente raggiunto e bloccato da una dipendente e dall’addetto alla vigilanza. Durante il tentativo di trattenimento, il malvivente aveva opposto una violenta resistenza, strattonando e spingendo a terra la dipendente nel tentativo di sottrarsi al controllo.

L’arresto e il sequestro dell’arma impropria

Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato supporto all’addetto alla vigilanza, riuscendo con fatica a bloccare l’uomo e a metterlo in condizioni di non nuocere. Nel corso della perquisizione personale, è stato rinvenuto e sequestrato un taglierino in metallo, utilizzato per rimuovere i dispositivi antitaccheggio dalla merce rubata.

Il cittadino marocchino è stato quindi condotto negli uffici della Questura di Brescia per gli accertamenti di rito, mentre un’altra pattuglia è rimasta presso il negozio per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ascoltare le testimonianze dei presenti.

Le accuse e i provvedimenti adottati

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto per rapina e soggiorno irregolare sul territorio nazionale, venendo messo a disposizione della Procura della Repubblica. Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, che diventerà operativo una volta che il soggetto avrà saldato il proprio debito con la giustizia italiana.

I commenti delle autorità

Il Questore Sartori ha sottolineato come episodi di furto e rapina nei pubblici esercizi siano sempre più spesso accompagnati da reazioni violente da parte dei responsabili, che non esitano ad aggredire dipendenti, addetti alla vigilanza e forze dell’ordine. Ha inoltre evidenziato la necessità di interventi tempestivi e sistematici per evitare che simili situazioni degenerino, assicurando che i responsabili vengano sanzionati con la dovuta severità.

IPA