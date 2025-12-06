Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto nei giorni scorsi presso il supermercato Ipercoop di via Sorelle Ambrosetti a Brescia. Una donna di 50 anni, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stata fermata mentre cercava di uscire dal punto vendita con diverse bottiglie di superalcolici occultate nella borsa, senza averle pagate.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Brescia, dove gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo una segnalazione di furto in atto giunta al numero di emergenza “112 NUE”.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito dalla Questura, la richiesta di intervento urgente è partita dal direttore del supermercato Ipercoop, che ha notato una cliente abituale aggirarsi con fare sospetto tra le corsie. La donna, una cinquantenne residente in città, aveva prelevato dagli scaffali diverse bottiglie di superalcolici di valore, nascondendole all’interno di una borsa. Successivamente si era diretta verso le casse con l’intenzione di oltrepassare i sistemi antitaccheggio senza pagare la merce.

L’arresto e la perquisizione

All’arrivo degli agenti, l’addetto alla vigilanza ha riferito di aver fermato la donna proprio mentre stava superando i dispositivi antitaccheggio. Gli operatori della Squadra Volante hanno quindi intercettato e bloccato la sospettata all’esterno del supermercato. Durante la perquisizione personale, è stata rinvenuta tutta la merce sottratta, per un valore di svariate centinaia di Euro. Gli articoli sono stati immediatamente restituiti al direttore dell’Ipercoop.

Precedenti e provvedimenti a carico della donna

La cinquantenne arrestata risulta avere numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro il patrimonio. Era già destinataria di una Misura di Prevenzione Personale, nello specifico dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza emesso dal Questore di Brescia. Dopo le formalità di rito negli uffici della Questura, la donna è stata posta a disposizione della Procura della Repubblica per il reato di tentato furto.

