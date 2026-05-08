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Due fratelli gemelli di Brescia sono stati arrestati per maltrattamenti in famiglia dopo aver reiterato comportamenti violenti nei confronti dei loro familiari. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Ai due è stato inoltre notificato un ammonimento dal Questore, finalizzato a prevenire ulteriori episodi di violenza domestica e a promuovere la loro riabilitazione.

Operazione della Polizia di Stato: arrestati due fratelli gemelli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra “Volante” della Questura di Brescia hanno individuato e tratto in arresto 2 fratelli gemelli di 23 anni, residenti in provincia e già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia legati al reato di maltrattamenti in famiglia. I due erano già stati condannati per episodi analoghi in passato.

L’ordinanza di custodia cautelare e la segnalazione al 112

L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brescia su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento si è reso necessario a causa della reiterazione di comportamenti aggressivi e minacciosi da parte dei due fratelli, che hanno continuato a mettere in atto numerose condotte violente nei confronti dei loro familiari, nonostante i precedenti e le condanne già subite.

Il tentativo di fuga e l’intervento degli agenti

Gli agenti hanno rintracciato i due fratelli mentre transitavano in via San Gervasio, dopo aver ricevuto una segnalazione tramite il numero di emergenza “112 NUE”. I due erano stati visti nascondere un borsone all’interno del cortile del Tribunale di Brescia di via Lattanzio Gambara. Interrogati sulle ragioni del gesto, i fratelli hanno dichiarato di aver nascosto il borsone, contenente abiti ed effetti personali, in attesa dell’arrivo del treno prenotato per quella stessa mattina, probabilmente con l’intenzione di allontanarsi dalla città e tentare di eludere le ricerche delle forze dell’ordine.

Le procedure di identificazione e la detenzione

Dopo essere stati fermati, i due sono stati condotti presso gli uffici della Questura di Brescia, dove, al termine delle procedure di identificazione, sono stati tratti in arresto e trasferiti presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, a disposizione della Procura della Repubblica. L’operazione ha così permesso di interrompere una situazione di grave criticità nei rapporti intra-familiari, caratterizzata da atteggiamenti violenti e pericolosi.

L’ammonimento del Questore e la prevenzione della violenza domestica

In considerazione dei fatti accaduti e dei precedenti a carico dei due fratelli, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso la Misura di Prevenzione Personale dell’ammonimento. Questo provvedimento, previsto per chi commette atti persecutori o di violenza domestica, include anche un invito rivolto ai maltrattanti a sottoporsi a un programma di “riabilitazione”, con l’obiettivo di far loro comprendere il disvalore dei comportamenti violenti e vessatori.

IPA