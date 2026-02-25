Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Brescia un arresto per furto pluriaggravato e possesso illegale di armi. Un cittadino marocchino di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver tentato di rubare un giubbotto. Nei suoi confronti sono stati disposti la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio nazionale.

L’intervento presso il negozio di articoli sportivi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi grazie al tempestivo intervento degli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia. La segnalazione è arrivata tramite il numero di emergenza “112 NUE”, che ha permesso di attivare rapidamente le forze dell’ordine.

La richiesta di intervento urgente è partita dal direttore e dall’addetto alla vigilanza del negozio “CISALFA SPORT S.P.A” di Via Dalmazia, che hanno fermato un uomo sorpreso a compiere un furto. L’individuo, dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio da un capo d’abbigliamento e averlo indossato, ha tentato di uscire dal punto vendita senza pagare.

L’arresto e la perquisizione

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno preso in consegna il sospettato, che era ancora all’interno del negozio sotto il controllo dell’addetto alla vigilanza. Durante le fasi successive, è emerso che il malvivente aveva nascosto un coltello a serramanico nell’ombrelliera all’ingresso, strumento utilizzato per rimuovere l’antitaccheggio.

La perquisizione personale ha dato esito positivo: addosso all’uomo è stato trovato il giubbotto rubato, privo dell’antitaccheggio e danneggiato, oltre al coltello utilizzato per commettere il reato. Entrambi gli oggetti sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

I precedenti e le accuse

L’arrestato è un cittadino marocchino di 44 anni, senza fissa dimora e con una richiesta di permesso di soggiorno in corso. L’uomo aveva a proprio carico numerosi precedenti penali e di polizia per tentata estorsione, rapina e spaccio di stupefacenti, ed era già stato condannato per gli stessi reati. Dopo essere stato condotto negli uffici della Questura, è stato tratto in arresto per furto pluriaggravato e possesso illegale di armi e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione

Alla luce dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dell’arrestato, con la prospettiva di procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale una volta che verrà scarcerato. La decisione è stata presa per garantire un elevato livello di legalità e sicurezza nella provincia.

Le dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza di rispondere prontamente alle richieste dei cittadini e di agire con rapidità per individuare chi si pone al di fuori della legge. L’obiettivo, ha evidenziato, è mantenere alta la percezione di sicurezza e la vicinanza delle istituzioni alle esigenze della comunità.

