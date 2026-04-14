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Eseguito un arresto a Brescia, dove un cittadino egiziano di 27 anni è stato fermato per incendio doloso aggravato ai danni di uno scooter. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato individuato e bloccato dopo aver appiccato il fuoco per vendetta nei confronti del titolare di un ristorante.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Brescia, dove gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione di incendio presso il locale “NEW ALI BABA KEBAB e PIZZERIA” in via Domenico Lusetti.

L’intervento delle forze dell’ordine

La richiesta di intervento urgente è arrivata alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza “112 NUE”. Il titolare del ristorante ha riferito di aver visto un uomo dare fuoco al suo scooter, utilizzato per le consegne a domicilio, e poi fuggire rapidamente dal luogo. Sul posto sono giunti sia i poliziotti che i Vigili del Fuoco, i quali hanno confermato la natura dolosa dell’incendio. Gli inquirenti hanno trovato dei “Gratta e Vinci” bruciati vicino al motoveicolo ormai distrutto, utilizzati come innesco per il rogo.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Il titolare dell’esercizio commerciale ha raccontato agli agenti che, nella stessa mattinata, aveva avuto un acceso diverbio con un uomo senza fissa dimora che da oltre 3 giorni si accampava nel retro del locale. Il ristoratore aveva più volte gettato i cartoni usati dall’uomo per bivaccare, provocando la sua reazione. Dopo l’allarme, la Centrale Operativa ha diramato le ricerche a tutte le pattuglie presenti sul territorio urbano. In breve tempo, gli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccare il presunto piromane nelle vicinanze del locale.

La perquisizione e le prove raccolte

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato e sequestrato l’accendino utilizzato per appiccare il fuoco. La visione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al locale ha permesso di accertare che l’uomo aveva effettivamente dato fuoco allo scooter, dopo averlo colpito più volte con uno sgabello e averne squarciato i pneumatici con un oggetto appuntito. Il gesto è stato compiuto per vendetta nei confronti del ristoratore.

L’arresto e le conseguenze amministrative

Il cittadino egiziano, titolare dello status di asilo politico e con numerosi precedenti penali e di polizia, soprattutto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato condotto in Questura. Messo di fronte alle prove, ha ammesso di aver danneggiato e incendiato lo scooter. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per incendio doloso aggravato e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

La richiesta di revoca dell’asilo e l’espulsione

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha richiesto alla Commissione Territoriale per i Rifugiati la revoca dello status di asilo politico, al fine di poter procedere all’espulsione dell’uomo dall’Italia. Il Questore ha sottolineato come il comportamento delinquenziale dell’arrestato avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi, evidenziando l’importanza della rapidità d’azione delle forze dell’ordine per limitare i danni e assicurare il responsabile alla giustizia.

IPA