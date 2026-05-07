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Eseguita una confisca di prevenzione per oltre 800 mila euro dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia a Brescia nei confronti di un cittadino indiano già condannato per corruzione e associazione per delinquere. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Brescia dopo approfondite indagini patrimoniali legate a un vasto sistema fraudolento.

Le indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine tra il 23 e il 24 aprile 2026 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia e dalla Squadra Mobile della Questura locale. Le attività investigative sono nate a seguito dell’esecuzione, nell’ottobre 2021, di ordinanze cautelari nei confronti di 14 soggetti ritenuti parte di un sodalizio criminale vicino ad ambienti di matrice ‘ndranghetista.

Il sistema fraudolento e le società cartiere

Le indagini hanno permesso di ricostruire un articolato sistema di frode fiscale, basato sulla creazione e sull’utilizzo di 20 società “cartiere” italiane e 3 polacche, attive nei settori dei metalli ferrosi, della plastica e del legno. Queste società avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 55 milioni di euro, a vantaggio di imprese locali, generando un grave inquinamento dell’economia legale.

Il ruolo del cittadino indiano

Nel contesto dell’inchiesta, il cittadino di origine indiana, già condannato per corruzione e associazione per delinquere, avrebbe rappresentato uno dei principali canali di monetizzazione delle fatture fittizie. Secondo gli investigatori, dietro il pagamento di una commissione variabile tra il 3 e il 4 %, l’uomo avrebbe raccolto denaro contante, sfruttando anche i legami con la propria comunità di appartenenza.

La decisione del Tribunale e i beni confiscati

All’esito degli accertamenti patrimoniali, il Tribunale di Brescia – Sezione Misure di Prevenzione – ha accolto integralmente la proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica e dal Questore della provincia. Il provvedimento ha disposto la confisca di prevenzione della somma di 312.994,11 euro, già sequestrata nel corso di una perquisizione delegata nell’ottobre 2021, oltre a sei immobili (cinque a Brescia e uno a Ospitaletto) e a un’autovettura, per un valore complessivo superiore a 800 mila euro.

Il contesto dell’operazione e la normativa antimafia

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e di inquinamento dell’economia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli accertamenti economico-patrimoniali sono stati finalizzati all’adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia, con l’obiettivo di colpire i patrimoni illeciti accumulati attraverso sistemi di frode e corruzione.

IPA