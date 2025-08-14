Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e il sequestro di armi, droga e strumenti da scasso sono il bilancio di un’operazione condotta martedì mattina a Brescia, dove un agente di Polizia fuori servizio ha intercettato e inseguito un’auto rubata con a bordo due noti pregiudicati. L’intervento, avvenuto in pieno centro abitato, è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione dell’agente e al coordinamento delle pattuglie della Squadra Volanti. I due fermati sono stati accusati di furto e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di altri reati contro il patrimonio. Il Questore ha disposto per entrambi il Foglio di Via Obbligatorio, vietando loro il ritorno nel comune per 4 anni.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di martedì, quando un agente libero dal servizio ha notato un veicolo sospetto, risultato essere oggetto di furto nel mese di luglio. L’agente, senza esitazione, si è messo all’inseguimento dell’auto con la propria vettura privata, mantenendo costantemente i contatti con la Centrale Operativa della Questura di Brescia per fornire aggiornamenti sul percorso seguito dai sospetti.

L’inseguimento e il coordinamento delle forze dell’ordine

Durante l’inseguimento, l’agente ha osservato che a bordo dell’auto rubata vi erano un uomo e una donna. Grazie alle precise indicazioni trasmesse alla Centrale Operativa, le pattuglie della Squadra Volanti sono riuscite a intervenire rapidamente, bloccando il veicolo nei pressi di Via Lupi di Toscana, in pieno centro abitato. L’operazione si è conclusa con il fermo dei due sospetti, identificati come un 55enne residente a Lonato del Garda e una 33enne residente a Orzivecchi, entrambi già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

I protagonisti: due pregiudicati con numerosi precedenti

I due fermati, entrambi originari della provincia di Brescia, sono risultati essere pluripregiudicati, con a carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’armi. Dopo il fermo, sono stati condotti negli uffici della Questura, dove sono stati sottoposti a perquisizione personale. L’attività di polizia giudiziaria ha permesso di rinvenire e sequestrare diversi oggetti riconducibili ad attività illecite.

Il sequestro: armi, droga e strumenti da scasso

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato e sequestrato denaro contante, strumenti da scasso, un manganello, uno spray urticante e sostanze stupefacenti già pronte per lo spaccio. Tutto il materiale, insieme all’automobile rubata, è stato immediatamente posto sotto sequestro, in quanto ritenuto provento di attività illecita. Il ritrovamento di questi oggetti ha confermato la pericolosità dei due soggetti e la loro propensione a commettere reati.

Le accuse e l’arresto

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, i due malviventi sono stati tratti in arresto per una serie di reati, tra cui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto. Sono stati quindi messi a disposizione della Procura della Repubblica per i successivi provvedimenti giudiziari. L’operazione ha rappresentato un importante successo per le forze dell’ordine, che hanno così potuto assicurare alla giustizia due individui considerati particolarmente pericolosi.

La misura di prevenzione: Foglio di Via Obbligatorio

Alla luce della pericolosità sociale dei fermati e della loro inclinazione a delinquere, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei loro confronti la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio. In base a quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia, ai due è stato imposto il divieto di far ritorno presso il Comune di Brescia per i prossimi 4 anni. Tale provvedimento entrerà in vigore a partire dalla data della loro scarcerazione, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori reati sul territorio.

Il plauso del Questore e il ruolo delle forze dell’ordine

Il Questore Sartori ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento all’agente della Polizia di Stato che, pur essendo fuori servizio, ha dimostrato grande prontezza, professionalità e senso civico. Grazie al suo intervento, è stato possibile assicurare alla giustizia due recidivi noti alle forze dell’ordine. Il Questore ha sottolineato come l’episodio sia la dimostrazione concreta dell’impegno costante delle forze dell’ordine a tutela della cittadinanza e del rispetto della legge.

Un intervento che rafforza la sicurezza cittadina

L’operazione condotta martedì mattina rappresenta un esempio di efficacia e tempestività nell’azione delle forze dell’ordine. La collaborazione tra agenti in servizio e fuori servizio, unita al coordinamento della Centrale Operativa, ha permesso di neutralizzare una minaccia concreta per la sicurezza della comunità. Il sequestro di armi, droga e strumenti da scasso, oltre al recupero dell’auto rubata, ha inferto un duro colpo alle attività criminali nella zona.

Precedenti e recidiva: un fenomeno da contrastare

I due arrestati, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio, rappresentano un esempio di recidiva che le autorità intendono contrastare con fermezza. La misura del Foglio di Via Obbligatorio, applicata in conformità con la normativa antimafia, mira a impedire che soggetti pericolosi possano continuare a delinquere nel territorio di Brescia. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della collaborazione dei cittadini e della vigilanza costante per prevenire e reprimere i reati.

IPA