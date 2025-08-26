Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato in concorso e tentata effrazione sono le accuse che hanno portato all’arresto di due cittadini marocchini nella notte tra domenica e lunedì a Brescia. I due uomini, rispettivamente di 27 anni e 29 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di introdursi in un bar tabacchi di via Mameli. L’intervento è stato reso possibile grazie alla pronta segnalazione di un cittadino che ha allertato le forze dell’ordine. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due sono stati bloccati dopo un breve inseguimento e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La segnalazione decisiva di un cittadino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante le ore notturne tra domenica e lunedì. Tutto è iniziato quando un residente ha notato due persone che stavano tentando di forzare la porta d’ingresso di un bar tabacchi situato in via Mameli, nel centro di Brescia. Senza mai perdere di vista i sospetti, il cittadino ha contattato il numero di emergenza 112 NUE, fornendo una descrizione dettagliata dei soggetti e delle loro azioni. Questa collaborazione ha permesso agli agenti della Squadra Volante di intervenire con rapidità e precisione.

L’intervento della Polizia e il tentativo di fuga

Gli agenti della Squadra Volante sono giunti sul posto in pochi istanti, sorprendendo i due uomini proprio mentre cercavano di scardinare la saracinesca del locale. Alla vista della pattuglia, i sospetti hanno tentato la fuga dirigendosi verso Corsetto Sant’Agata, ma il loro tentativo è stato rapidamente neutralizzato. I poliziotti, infatti, si sono messi all’inseguimento, riuscendo ad accerchiare e bloccare i due malviventi, chiudendo ogni possibile via di fuga.

Recupero degli strumenti da scasso e ricostruzione dei fatti

Durante le concitate fasi dell’inseguimento, uno dei due uomini si è disfatto di un oggetto, gettandolo lungo la strada. Gli agenti hanno subito recuperato l’asta di un cavalletto da bicicletta, utilizzata come strumento per tentare di forzare la saracinesca del bar tabacchi. L’oggetto è stato sequestrato come prova del tentativo di furto e effrazione.

Per ricostruire con precisione l’accaduto, i poliziotti hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno del locale. Le riprese hanno confermato l’identità dei due sospetti e li hanno immortalati nell’atto di compiere l’effrazione.

Arresto e provvedimenti amministrativi

I due uomini, entrambi con numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità, sono stati condotti presso gli uffici della Questura. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e messi a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti del 27enne, in modo da poter procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale una volta conclusi i procedimenti giudiziari. Nei confronti del 29enne, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato emesso un ordine di allontanamento che diventerà operativo al momento della sua scarcerazione.

Il ruolo fondamentale della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Il Questore Sartori ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, evidenziando come la fiducia e la sinergia tra la popolazione e la polizia siano elementi fondamentali per garantire la sicurezza e prevenire situazioni di illegalità. «Ancora una volta emerge quanto sia fondamentale la collaborazione della cittadinanza. La fiducia che ci viene dimostrata quotidianamente è per noi la motivazione più forte», ha dichiarato Sartori. «La sinergia tra cittadini e Forze dell’Ordine, pronte ad intervenire con tempestività ed efficacia per prevenire e, se del caso, reprimere forme di degrado e situazioni di illegalità diffusa, rappresenta una forma di civiltà imprescindibile nell’ottica di farci sentire tutti più sicuri».

Precedenti e profili dei fermati

I due arrestati, entrambi di origine marocchina, risultano gravati da numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità. Il 27enne era regolarmente presente sul territorio nazionale, mentre il 29enne si trovava in situazione di irregolarità. La loro inclinazione a delinquere e la pericolosità sociale sono state valutate attentamente dalle autorità, che hanno deciso di adottare misure amministrative severe nei loro confronti.

La dinamica del tentato furto

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due uomini hanno agito con determinazione e rapidità, scegliendo come obiettivo un bar tabacchi in via Mameli. Utilizzando un’asta di un cavalletto da bicicletta, hanno tentato di forzare la saracinesca del locale. L’intervento tempestivo della polizia, reso possibile dalla segnalazione di un cittadino attento, ha impedito che il furto andasse a buon fine.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno fornito ulteriori elementi a carico dei due sospetti, immortalando le fasi dell’effrazione e confermando la loro responsabilità nell’accaduto.

Le procedure di espulsione e allontanamento

In seguito all’arresto, il Questore Paolo Sartori ha adottato provvedimenti amministrativi nei confronti dei due uomini. Per il 27enne, regolarmente soggiornante, è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno e la successiva espulsione dal territorio nazionale, che sarà eseguita al termine delle procedure giudiziarie. Il 29enne, invece, è stato destinatario di un ordine di allontanamento che diventerà operativo una volta scontata la pena detentiva.

Questi provvedimenti rientrano nelle misure adottate dalle autorità per contrastare la presenza di soggetti pericolosi e irregolari sul territorio, rafforzando il controllo e la sicurezza nella città di Brescia.

