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È di tre arresti domiciliari e dodici mesi di interdizione dalle attività direttive il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di tre soggetti di origine indiana, accusati di aver guidato un’associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e allo sfruttamento della manodopera straniera nelle campagne lombarde.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’indagine ha preso avvio da un controllo amministrativo condotto insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Durante questa attività, gli investigatori hanno acquisito una notevole quantità di documentazione extra-contabile che ha fatto emergere sospetti su fenomeni di somministrazione fraudolenta di manodopera. L’approfondimento investigativo ha permesso di svelare l’esistenza di una vera e propria organizzazione criminale composta da dodici soggetti, operante attraverso tre entità giuridiche italiane e una società di diritto indiano.

Il sistema illecito: permessi di soggiorno e sfruttamento

L’organizzazione avrebbe favorito l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, in particolare connazionali indiani, attraverso la presentazione di documentazione falsa. Per ogni straniero non residente che richiedeva il permesso di soggiorno, venivano dichiarate offerte di lavoro e disponibilità di alloggi inesistenti, eludendo così la normativa del cosiddetto “Decreto Flussi”. Il fine era quello di consentire l’ingresso regolare di manodopera da impiegare nelle aziende agricole delle province di Brescia, Cremona, Piacenza, Milano e Lodi.

Documenti falsi e conversioni irregolari dei permessi

Oltre a facilitare l’ingresso, il sodalizio si sarebbe occupato di produrre documentazione mendace per permettere la conversione dei permessi di soggiorno da “stagionale” a “a termine”. In molti casi, i lavoratori non avrebbero realmente svolto il numero di giornate lavorative richieste, ma queste sarebbero state fittiziamente riportate nelle buste paga.

Il ruolo delle aziende agricole e la rete di complicità

Le indagini hanno evidenziato la complicità di numerose imprese agricole, attive tra Brescia, Milano, Cremona e Piacenza. Queste aziende avrebbero assunto formalmente gli stranieri, consentendo così all’organizzazione di ottenere un numero crescente di quote di ingresso, dietro pagamento di un rimborso. I lavoratori venivano poi destinati alle imprese clienti, che beneficiavano della manodopera irregolare.

Numeri e profitti dell’attività illecita

Tra il 2018 e il 2024, il sistema criminale avrebbe permesso l’ingresso in Italia di 1.364 stranieri, generando un profitto illecito superiore a 19,2 milioni di euro, già sottoposti a sequestro. L’organizzazione avrebbe richiesto ai lavoratori extra-comunitari somme considerevoli, secondo un tariffario preciso: 13.800 euro per il rilascio del permesso di soggiorno “stagionale” e 7.200 euro per la conversione in permesso “a termine”. In alcuni casi, per ottenere il pagamento, sarebbero state utilizzate anche forme di intimidazione.

Condizioni di lavoro e sfruttamento

I lavoratori impiegati venivano sottoposti a sfruttamento lavorativo, con retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste, spesso pagate “a giornata” e non ad ore. Le condizioni di lavoro violavano la normativa su orari e riposi: in un caso, un lavoratore avrebbe lavorato per 73 giorni consecutivi. Le buste paga risultavano inferiori a quanto dovuto, poiché decurtate delle commissioni illecite e delle spese sostenute dall’organizzazione, come vitto, alloggio e carburante.

Frodi fiscali e fatture false

La somministrazione fraudolenta di manodopera sarebbe stata mascherata da contratti di “pseudo-appalto”, determinando l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore superiore a 18 milioni di euro dal 2019 al 2024, con un’IVA evasa di oltre 3 milioni di euro. Nel corso dell’indagine sono stati deferiti i rappresentanti legali di dodici società e aziende agricole che avrebbero fatto ricorso in modo illecito alla manodopera fornita dall’associazione.

IPA