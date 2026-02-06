Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di nove persone e tre società indagate, oltre a un sequestro preventivo di oltre 6,5 milioni di euro, il bilancio di un’operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria nella provincia di Brescia. Gli indagati sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia.

Le indagini e le modalità operative

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio al termine di articolate attività investigative che hanno coinvolto indagini finanziarie, attività tecniche e servizi di osservazione degli indagati. Le indagini hanno permesso di ricostruire un complesso sistema di frode fiscale che avrebbe visto coinvolte nove persone fisiche e tre società attive nel settore dei materiali ferrosi.

Il meccanismo delle fatture false

Secondo quanto emerso, le società coinvolte, guidate da soggetti già noti per reati economico-finanziari, si sarebbero avvalse della collaborazione di 34 società cartiere distribuite sul territorio nazionale. Nel biennio 2024-2025, queste società avrebbero emesso oltre 76 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti, generando così un ingente flusso di denaro illecito.

Il profitto illecito e la retrocessione delle somme

Le indagini hanno consentito di quantificare il profitto derivante dalle condotte contestate: la commissione percepita dagli indagati sarebbe stata compresa tra il 7% e il 9% del valore delle fatture emesse. Contestualmente, sono stati identificati tre soggetti incaricati di consegnare le ingenti somme di denaro contante necessarie per la retrocessione delle provviste finanziarie generate dalla documentazione fiscale fittizia. Questi individui sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di riciclaggio.

I sequestri effettuati

Nel corso delle perquisizioni, oltre a una vasta documentazione contabile, sono stati sequestrati circa 91.000 euro in contanti, dispositivi informatici, un Jammer e una macchina contasoldi. Il sequestro preventivo ha riguardato un importo complessivo di oltre 6,5 milioni di euro, ritenuto provento delle ipotesi delittuose di natura tributaria.

Il ruolo della Guardia di Finanza

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria sotto la guida del Colonnello t. ST Francesco Maceroni, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia. L’attività investigativa ha visto l’impiego di sofisticate tecniche di indagine e la collaborazione tra diversi reparti specializzati.

