Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Squadra Mobile della Questura di Brescia: un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato fermato mentre ritirava un pacco sospetto proveniente dall’Olanda. L’intervento ha permesso di impedire che oltre 2.500 dosi di sostanza stupefacente, per un valore di circa 50.000 euro, venissero immesse sul mercato locale.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi, quando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di un pacco sospetto presso uno spedizioniere. Il pacco, proveniente dall’Olanda, ha subito attirato l’attenzione degli agenti, che hanno avviato una complessa attività investigativa e di osservazione per risalire al destinatario finale.

Il destinatario: un 47enne già ai domiciliari

L’indagine ha portato all’individuazione di un uomo di 47 anni, residente a Brescia e già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con alle spalle numerosi precedenti penali per reati di varia natura e gravità, è stato monitorato dagli agenti fino al momento in cui si è recato a ritirare il pacco presso lo spedizioniere.

Il sequestro della droga: oltre 250 grammi di MDPV

Gli agenti hanno deciso di intervenire nel momento esatto in cui il sospettato ha preso in consegna il pacco. Il controllo sul contenuto ha permesso di rinvenire e sequestrare più di 250 grammi di MDPV (Metilenediossipirovalerone), una sostanza stupefacente appartenente alle cosiddette “nuove droghe di sintesi”. Secondo quanto riferito dalla Polizia, questa sostanza presenta un potere stimolante superiore a quello della cocaina, anche a bassissime dosi.

Impatto sul mercato locale: 2.500 dosi e 50.000 euro sottratti allo spaccio

L’operazione ha avuto un impatto significativo sulla lotta allo spaccio di droga nella zona. Il sequestro ha impedito che oltre 2.500 dosi di sostanza stupefacente, per un valore stimato di circa 50.000 euro, venissero distribuite sul mercato locale. Un risultato che, secondo la Questura, rappresenta un importante argine al dilagare del micro-spaccio e dei reati predatori collegati alla ricerca di denaro per l’acquisto di droga.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

Successivamente all’arresto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo. Anche questa attività ha dato esito positivo, portando al rinvenimento e al sequestro di ulteriori elementi utili alle indagini. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso la Casa Circondariale di Brescia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA