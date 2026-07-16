Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 16 persone indagate e 1 impianto sequestrato il bilancio di un’operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, che ha portato all’esecuzione di 2 misure cautelari personali e 14 perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta su un presunto traffico internazionale di rifiuti tra Italia, Europa e Pakistan. L’operazione, condotta nelle prime ore di oggi, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia e ha coinvolto anche i reparti specializzati di Milano, Venezia e Napoli.

Le indagini e la scoperta della rete internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, l’indagine ha preso avvio da un controllo effettuato nel febbraio 2023 presso il porto di Genova dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In quell’occasione sono stati intercettati 9 container destinati al Pakistan, contenenti grandi quantità di rifiuti, in particolare compressori provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non bonificati, che erano stati falsamente dichiarati come materiale usato o recuperabile.

Il meccanismo illecito: il “giro-bolla”

Secondo l’ipotesi accusatoria, il sistema illecito si basava su un meccanismo denominato dagli investigatori “giro-bolla”. In pratica, i rifiuti venivano fatti risultare, solo a livello documentale, come transitati presso un impianto per operazioni di scarico, verifica visiva o trattamento, mentre in realtà sarebbero stati trasportati direttamente verso il destinatario finale, aggirando così le normative vigenti in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto 2 misure cautelari personali, 14 perquisizioni e il sequestro preventivo di 1 impianto di trattamento rifiuti situato nella provincia di Brescia. Le perquisizioni sono state effettuate con il supporto dei Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Milano e dei reparti specializzati di Venezia e Napoli, oltre ai Comandi territorialmente competenti.

Le società e i numeri dell’inchiesta

Complessivamente risultano indagate 16 persone fisiche e 12 persone giuridiche, tra cui società attive nella gestione, nel trasporto e nell’intermediazione dei rifiuti. Le perquisizioni sono finalizzate all’acquisizione di ulteriore documentazione utile per ricostruire i flussi dei rifiuti, i rapporti commerciali e i profitti illeciti, oltre che per verificare eventuali responsabilità amministrative degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le dichiarazioni delle autorità

Il Tenente Colonnello Federico Ninni, Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Milano, e il Tenente Colonnello Marcello Capodiferro, Comandante del NOE di Brescia, hanno coordinato le attività operative, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i diversi reparti specializzati e le autorità giudiziarie per contrastare il traffico internazionale di rifiuti.

L’inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari e proseguirà con ulteriori accertamenti per chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale coinvolgimento di altre società o persone.