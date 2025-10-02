Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura immediata del Lu-So Lounge Bar di Castelcovati per 30 giorni, a seguito di gravi episodi di violenza e minacce che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. Il provvedimento, firmato dal Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, è stato adottato dopo numerose segnalazioni e 3 esposti da parte dei residenti, esasperati dalla situazione di insicurezza e dal peggioramento della qualità della vita nella zona.

La decisione del Questore: chiusura immediata per il Lu-So Lounge Bar

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la chiusura del Lu-So Lounge Bar, situato in Piazza Martiri della Libertà a Castelcovati, è stata decisa per contrastare una situazione ormai insostenibile dal punto di vista dell’ordine pubblico. Il locale era diventato un punto di ritrovo per persone con precedenti penali e teatro di ripetuti episodi di violenza, culminati in aggressioni contro le forze dell’ordine e in minacce rivolte anche a rappresentanti dell’amministrazione comunale, come la Vice Sindaco.

Un’escalation di episodi violenti e segnalazioni dei residenti

La situazione al Lu-So Lounge Bar si è aggravata nei mesi scorsi, con una serie di eventi delittuosi e disturbi alla quiete pubblica che hanno richiesto interventi frequenti da parte delle forze dell’ordine. In particolare, la notte del 26 settembre, un pregiudicato in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta all’abuso di alcol e altre sostanze, ha aggredito fisicamente i Carabinieri intervenuti sul posto. I militari sono stati costretti a utilizzare il TASER per fermare l’uomo e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Questi episodi hanno distolto le forze dell’ordine dalla normale attività di controllo del territorio, costringendole a intervenire ripetutamente per gestire situazioni di emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini. In alcune occasioni, le risse e le aggressioni verificatesi all’interno e nei pressi del locale hanno provocato feriti, che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

L’aggressione del 10 luglio e il coinvolgimento dei dipendenti

Un altro grave episodio si è verificato il 10 luglio, quando un cittadino albanese di 41 anni, convivente della titolare del bar, ha colpito una cliente lanciandole una sedia in volto. La donna ha riportato una ferita lacero-contusa allo zigomo destro, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Questo episodio ha ulteriormente alimentato il clima di tensione e insicurezza tra i residenti e gli avventori del locale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la gestione del bar avrebbe tollerato comportamenti contrari alla legge, senza sollecitare tempestivamente l’intervento delle autorità, anche quando nelle risse risultavano coinvolti i propri dipendenti.

Le segnalazioni dei cittadini e l’allarme sociale

La presenza costante di persone con precedenti penali, i ripetuti episodi di violenza e minacce, e il clima di insicurezza hanno spinto i residenti della zona a presentare 3 esposti alle autorità. Gli abitanti hanno lamentato una qualità della vita compromessa e hanno chiesto interventi urgenti per ripristinare la tranquillità e la sicurezza nel quartiere.

Le azioni illecite avvenute presso il Lu-So Lounge Bar hanno destato un forte allarme sociale, mettendo a rischio la serenità pubblica e l’incolumità delle persone. La situazione era diventata insostenibile, tanto da richiedere un provvedimento straordinario da parte della Questura.

Il provvedimento: sospensione della licenza per 30 giorni

Il Questore Paolo Sartori ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura immediata del Lu-So Lounge Bar per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell’Articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’obiettivo del provvedimento è interrompere una situazione gravemente compromessa per l’ordine e la sicurezza pubblica, tutelando l’incolumità e la tranquillità dei cittadini.

La decisione è stata presa indipendentemente dal ruolo della titolare del locale, che secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine avrebbe tollerato comportamenti illeciti senza intervenire in modo adeguato. Il provvedimento, infatti, non mira a sanzionare specificamente la gestione del bar, ma a ristabilire condizioni di sicurezza per la collettività.

Le parole del Questore Sartori: “Garantire la sicurezza pubblica è il nostro compito”

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza di tutelare i cittadini e la maggioranza dei clienti che frequentano bar e locali pubblici, affinché possano farlo senza correre rischi per la propria incolumità. “Tali situazioni non possono essere tollerate, per rispetto ai cittadini che vivono nella zona e della gran parte dei clienti che hanno diritto di frequentare bar e discoteche senza correre rischi alla propria incolumità a causa della sconsideratezza di una esigua minoranza, ovvero subire atteggiamenti minacciosi e provocatori palesemente contrari alla legge”, ha dichiarato Sartori.

Il Questore ha inoltre ribadito che la decisione di chiudere il Lu-So Lounge Bar è stata presa per porre un argine a una situazione particolarmente grave, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di episodi criminali e garantire la sicurezza pubblica.

