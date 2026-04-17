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Un arresto a Brescia, dove un cittadino egiziano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, è stato fermato dopo un furto aggravato all’interno di un supermercato. L’uomo, senza fissa dimora, era già destinatario di misure di prevenzione e divieti di dimora nella provincia. La revoca dell’asilo è stata richiesta per procedere all’espulsione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Brescia, dove gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno tratto in arresto un cittadino egiziano di 33 anni. L’uomo, senza fissa dimora, era titolare dello status di asilo politico ma già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio e in materia di armi. Era inoltre sottoposto a misure di prevenzione personale, tra cui il foglio di via obbligatorio da Brescia e il divieto di dimora nella provincia.

L’intervento al supermercato

L’episodio che ha portato al nuovo arresto è avvenuto presso il supermercato “ESSELUNGA” di Via Milano. Alla Centrale Operativa della Questura era giunta una richiesta di intervento urgente tramite il numero di emergenza 112 NUE, segnalando un furto in atto. I dipendenti del supermercato avevano fermato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le corsie, prelevando numerose confezioni di merce dagli scaffali e nascondendole nei propri indumenti. L’individuo aveva poi tentato di allontanarsi senza pagare.

L’arresto e la perquisizione

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno preso in consegna il sospettato, che si trovava sotto la sorveglianza dell’addetto alla vigilanza. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto la refurtiva sottratta poco prima, che è stata subito restituita al responsabile del supermercato. Inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, che è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Le accuse e le misure adottate

L’uomo è stato condotto negli uffici della Questura e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per furto aggravato, possesso illegale di armi e inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Brescia. È stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Revoca dell’asilo politico e avvio dell’espulsione

Alla luce dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha richiesto alla competente Commissione Territoriale per i Rifugiati la revoca dello status di asilo politico per il cittadino egiziano. Tale provvedimento consentirà di procedere con l’espulsione dall’Italia. L’episodio sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine verso la sicurezza e il rispetto delle misure di prevenzione già adottate nei confronti di soggetti con precedenti penali.

IPA