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Un arresto per rapina impropria presso il centro commerciale Elnos. Un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre merce da un punto vendita di articoli sportivi. L’episodio si è verificato a Brescia, dove il responsabile del negozio è stato minacciato e spintonato nel tentativo di fuga.

Il fatto: tentato furto e reazione violenta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è svolto all’interno del centro commerciale “Elnos”, in un negozio specializzato in articoli sportivi. Il giovane, di origine nordafricana, si è impossessato di uno zaino e un paio di scarpe, prelevandoli dagli espositori e indossandoli per tentare di uscire senza pagare.

L’intervento dei Carabinieri e la reazione del giovane

Il tentativo di furto non è passato inosservato: il giovane è stato fermato subito dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio. In quel momento, per garantirsi la fuga, ha reagito con spintoni e minacce nei confronti del responsabile del negozio, configurando così il reato di rapina impropria. L’azione violenta è stata però prontamente contenuta, grazie all’intervento dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia.

Recupero della refurtiva e conseguenze

La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo: la refurtiva, composta da uno zaino e un paio di scarpe, è stata recuperata integralmente e restituita al legittimo proprietario. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

L’arresto e le misure successive

L’uomo, già sottoposto a misura cautelare e conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai Carabinieri intervenuti. L’operazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze per il personale del negozio e per i clienti presenti.

IPA