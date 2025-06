Brescia, rubano nei supermercati e uno si scaglia contro i poliziotti: arresti lampo delle Volanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per furto sono stati effettuati ieri pomeriggio a Brescia, quando gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente in due distinti episodi presso supermercati cittadini. Gli interventi hanno dimostrato l’efficacia del presidio costante sul territorio.

Primo intervento a Casazza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il primo intervento è avvenuto nel quartiere Casazza, dove un 23enne residente nella provincia di Trento è stato arrestato mentre tentava di asportare merce dagli scaffali. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è destinatario di una condanna del 2025 per reati analoghi e gravato da due divieti di ritorno emessi da comuni della provincia, oltre a numerosi precedenti di polizia per furti.

Secondo episodio in via Volta

Nel secondo episodio, verificatosi in un supermercato di via Volta, la Volante è intervenuta su richiesta del personale dell’esercizio commerciale, che aveva sorpreso un 37enne intento a rubare. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di reagire con atteggiamento aggressivo, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita.

Importanza del controllo costante

Entrambe le operazioni testimoniano l’importanza della costante attività di controllo e prevenzione svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza della collettività.

Dichiarazione del Questore

“Gli arresti di ieri è il risultato di un lavoro costante, silenzioso ma determinato – ha dichiarato il Questore di Brescia, Paolo Sartori – Le Volanti rappresentano il presidio mobile della sicurezza cittadina: intervenire con prontezza, riconoscere chi delinque abitualmente e garantire risposte immediate è la nostra quotidianità. La sicurezza è fatta anche di azioni rapide come questa, che spesso passano sotto traccia ma fanno la differenza per la comunità.”

Fonte foto: IPA