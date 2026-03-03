Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre tonnellate di carne sequestrata e tre esercizi di ristorazione sospesi il bilancio dei recenti controlli condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità nella provincia di Brescia. Le ispezioni hanno portato alla luce gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti e nelle condizioni igienico-sanitarie dei locali, determinando l’adozione di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità competenti.

Controlli nelle celle frigorifere: carne non idonea al consumo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il primo intervento ha riguardato una macelleria della provincia di Brescia. Durante l’ispezione, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno rinvenuto all’interno delle celle frigorifere oltre tre tonnellate di carne non più idonea al consumo umano. Una parte consistente di questi prodotti aveva superato di diversi mesi i tempi previsti per la conservazione nello stato di congelato, mentre la restante carne risultava etichettata in modo approssimativo e contraddittorio, rendendo impossibile la tracciabilità e la verifica dei tempi di lavorazione e surgelamento.

Smaltimento e sanzioni amministrative

I prodotti sequestrati sono stati affidati a una ditta specializzata, incaricata del corretto smaltimento. Al titolare dell’azienda sono state contestate specifiche violazioni amministrative per le irregolarità riscontrate nella gestione degli alimenti e nella documentazione obbligatoria.

Ispezioni nei locali di ristorazione: sospensione per gravi carenze igieniche

Ulteriori controlli effettuati dai militari del N.A.S. hanno portato all’adozione di provvedimenti di sospensione nei confronti di tre esercizi di ristorazione. In particolare, un bar situato nel centro cittadino è stato sanzionato per la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P., documento fondamentale per tutte le aziende che trattano alimenti. Le condizioni igienico-sanitarie del locale sono risultate estremamente carenti, a causa di una trascuratezza evidente nelle attività di pulizia e sanificazione ordinaria.

Chiusura di un kebab per mancata indicazione degli allergeni

La mancanza dell’indicazione delle sostanze allergizzanti presenti negli alimenti venduti alla clientela ha determinato la chiusura di un locale di street food etnico kebab. Questa criticità, considerata di immediata ricaduta sulla salute pubblica, è stata ritenuta particolarmente grave per i potenziali effetti sui consumatori.

Altre sospensioni e sanzioni pecuniarie

Situazione analoga è stata riscontrata anche presso un altro bar della provincia, dove le condizioni di igiene e pulizia sono risultate inadeguate. Ai gestori dei locali sospesi è stato imposto di sanare tutte le mancanze accertate prima di poter riprendere l’attività. Oltre alla sospensione, sono state contestate violazioni che prevedono pesanti sanzioni pecuniarie.

