Due persone sono state denunciate per uso di atti falsi in concorso a seguito di un’indagine della Polizia di Stato. I fatti sono avvenuti a Brescia, dove gli agenti hanno sorpreso i due mentre tentavano di acquistare farmaci con ricette mediche falsificate. Nei confronti dei responsabili sono state adottate misure di prevenzione personale e un ordine di espulsione.

Indagine e controlli: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi grazie a un’attività investigativa mirata all’individuazione di chi utilizza ricette mediche falsificate o impropriamente impiegate per acquistare farmaci ansiolitici e anticonvulsivanti. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” hanno così individuato 2 persone: una 42enne bresciana residente in provincia e un cittadino tunisino 34enne, irregolare sul territorio nazionale. Entrambi risultano senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità.

Il tentativo di acquisto e il sequestro

Il controllo decisivo è avvenuto nei pressi di una farmacia del centro cittadino, dove i due soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi mentre cercavano di acquistare alcune confezioni di uno specifico farmaco neuropatico. Fermati all’uscita della farmacia, i due hanno tentato di occultare alcune ricette mediche in una siepe. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza delle ricette, hanno dichiarato di averle trovate a terra, senza però riuscire a specificare dove e quando.

Le prove raccolte e la denuncia

Gli agenti hanno proceduto al sequestro delle ricette mediche, delle 2 confezioni del farmaco e dello scontrino d’acquisto. Un controllo accurato delle ricette ha permesso di accertare che riportavano il timbro di un ospedale cittadino e la firma di un medico che aveva già sporto denuncia per l’utilizzo improprio della propria firma su numerose ricette mediche da parte di persone sconosciute. I due sono stati quindi condotti presso gli uffici della Questura di Brescia dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di uso di atti falsi in concorso.

Ulteriori accertamenti e provvedimenti

Le successive verifiche hanno rivelato che le ricette erano state denunciate come smarrite da un cittadino nel mese di ottobre. In considerazione di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei confronti della donna la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio con conseguente divieto di ritorno nel comune di Brescia per i prossimi 2 anni. In caso di violazione del provvedimento, la donna rischia fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 Euro.

Espulsione per il cittadino tunisino

Per quanto riguarda il cittadino tunisino, il Questore ha disposto un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, finalizzato alla successiva espulsione dall’Italia con accompagnamento nel paese di provenienza.

