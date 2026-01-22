Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Brescia un arresto per sequestro di persona a scopo di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Un cittadino italiano di 24 anni, residente in Germania e con numerosi precedenti penali, è stato fermato dalla Polizia dopo aver rapito e malmenato un uomo camerunense, chiedendo un riscatto di 30.000 euro. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di liberare la vittima e assicurare il responsabile alla giustizia.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alcuni giorni fa durante la serata, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia e del Commissariato Carmine sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto giunta alla Centrale Operativa tramite il numero di emergenza 112 NUE.

La segnalazione è partita da un cittadino camerunense di 50 anni, che ha riferito agli agenti il rapimento di un suo amico, anch’egli camerunense di 37 anni. L’uomo, visibilmente agitato, ha raccontato che il suo conoscente era uscito da un locale pubblico in Via Corsica per rispondere a una telefonata e non aveva più fatto ritorno. Poco dopo, il richiedente aveva ricevuto una chiamata tramite WhatsApp dal cellulare dell’amico, ma la voce all’altro capo non era quella del connazionale, bensì di uno sconosciuto che, con tono minaccioso, aveva intimato la consegna immediata di 30.000 euro in contanti, minacciando di uccidere l’ostaggio in caso di mancato pagamento.

La dinamica del sequestro e la richiesta di riscatto

Alla luce della gravità della situazione e delle ulteriori chiamate a scopo estorsivo ricevute, la Centrale Operativa ha allertato tutte le pattuglie presenti sul territorio urbano. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto indicato come luogo dello scambio, hanno notato un individuo seduto sul marciapiede che, alla vista della Polizia, ha tentato di nascondersi tra un’auto in sosta e una siepe. Dopo un’attenta osservazione, i poliziotti si sono avvicinati, qualificandosi e intimando l’alt, procedendo poi a un controllo per l’identificazione.

Durante il controllo, gli agenti hanno fatto effettuare dal cellulare in possesso del sospettato una chiamata di riscontro al richiedente, accertando così che si trattava del telefono della vittima. Colto in flagranza, il malvivente ha reagito con violenza, spintonando e colpendo gli agenti con calci, pugni e schiaffi nel tentativo di fuggire. Ne è nato un concitato inseguimento tra le vie del centro cittadino, che ha richiesto l’intervento di ulteriori pattuglie in ausilio.

L’arresto e la liberazione della vittima

Una volta localizzato e circondato il sospettato, uno degli agenti ha estratto il TASER in dotazione, attivando prima la fase di puntamento e, non ottenendo effetto deterrente, esplodendo un colpo diretto al corpo del malvivente, riuscendo così a immobilizzarlo. Nel frattempo, i poliziotti sono stati richiamati dalle urla di un uomo che, correndo verso di loro, chiedeva aiuto. Si trattava della vittima, che presentava numerose escoriazioni agli arti inferiori e tumefazioni su viso e collo, visibilmente terrorizzato per quanto accaduto.

L’uomo ha raccontato di essere stato rapito nelle vicinanze di Via Corsica da due uomini, uno dei quali già conosciuto in Germania. Dopo avergli offerto un lavoro illegale che lui aveva rifiutato, il rapitore lo aveva seguito, aggredito e soffocato fino a fargli perdere i sensi, per poi risvegliarsi all’interno di un furgone. Durante il sequestro, la vittima era stata legata, incappucciata, minacciata, soffocata più volte, percossa violentemente, rapinata dei propri averi e segregata nel veicolo. Solo con uno stratagemma era riuscita a informare il suo amico, che aveva poi dato l’allarme al 112.

Le indagini e le misure adottate

Al termine degli atti di polizia giudiziaria e grazie alle testimonianze raccolte, il rapitore è stato tratto in arresto per sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, e scortato presso la Casa Circondariale di Brescia, a disposizione della Procura della Repubblica. Sono in corso ulteriori attività investigative per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare il complice dell’arrestato.

In considerazione della gravità dell’accaduto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’estorsore le misure di prevenzione personali dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza e del Foglio di Via Obbligatorio, con conseguente divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni. In caso di violazione del provvedimento, il malvivente rischia fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

