Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre fratelli di origine romena sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di prodotti contraffatti dopo essere stati fermati dalla Polizia di Stato a Brescia. I tre, già noti alle forze dell’ordine e destinatari di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Cremona, sono stati trovati in possesso di merce sospetta durante un controllo di routine. Il Questore ha disposto per loro il divieto di ritorno nel Comune per 3 anni.

Il controllo della Polizia e il fermo dei tre fratelli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno fermato un’autovettura BMW con targa polacca in via Turati. A bordo si trovavano 3 fratelli cittadini romeni, rispettivamente di 30 anni, 25 anni e 22 anni, tutti senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e per possesso illegale di oggetti atti ad offendere. I tre erano già destinatari di una misura di prevenzione personale, il foglio di via obbligatorio, emesso dal Comune di Cremona.

Il comportamento sospetto e la perquisizione

Durante le attività di prevenzione generale e controllo del territorio, finalizzate a contrastare la microcriminalità diffusa, gli agenti hanno notato che la BMW procedeva a velocità ridotta. Dopo aver intimato l’alt, i poliziotti hanno riscontrato un atteggiamento sospetto nei tre uomini, che si sono mostrati agitati e incapaci di fornire una valida motivazione per la loro presenza a Brescia. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di procedere a una perquisizione personale, estesa anche al veicolo.

Il sequestro della merce e la denuncia

La perquisizione ha dato esito positivo: all’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi articoli privi di ricevute fiscali e di tracciabilità, tra cui 2 telefoni cellulari e profumi che gli stessi fermati hanno dichiarato essere contraffatti. Tutta la merce è stata immediatamente sottoposta a sequestro e i tre fratelli sono stati trasferiti in Questura per ulteriori accertamenti sulla provenienza degli oggetti trovati.

Le dichiarazioni dei fermati e le indagini

Durante l’interrogatorio, i tre cittadini romeni hanno riferito di essere soltanto di passaggio e di aver acquistato la merce da un rivenditore a Milano, dove stavano recandosi. Tuttavia, non sono stati in grado di esibire alcuna ricevuta fiscale né documentazione che attestasse la tracciabilità degli articoli. Hanno inoltre ammesso che i telefoni cellulari e i profumi non erano originali, ma prodotti contraffatti.

Le accuse e le misure adottate

Al termine degli accertamenti, i tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per ricettazione e detenzione in concorso di prodotti falsi. Considerata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale dei soggetti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei loro confronti la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, con conseguente divieto di ritorno nel Comune per 3 anni. In caso di violazione del provvedimento, i trasgressori rischiano fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 Euro.

IPA