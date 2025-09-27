Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato a Brescia: un 38enne pakistano, senza fissa dimora e titolare dello status di rifugiato politico, è stato fermato dagli agenti del Commissariato “Carmine” dopo essere stato sorpreso a forzare le auto in sosta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per possesso ingiustificato di armi. Il Questore ha richiesto la revoca dell’asilo politico e disposto il foglio di via obbligatorio.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Corfù, nel cuore di Brescia. Un agente, libero dal servizio, ha notato un uomo già conosciuto per i suoi numerosi precedenti mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate. Il poliziotto ha osservato l’uomo mentre tentava di forzare le maniglie di diversi veicoli, riuscendo infine a introdursi all’interno di uno di essi.

L’intervento dell’agente e la violenta reazione

L’agente, dopo aver richiesto il supporto delle Volanti, si è avvicinato al malvivente che stava rovistando nel portaoggetti dell’auto appena saccheggiata. Dopo essersi qualificato, il poliziotto ha intimato all’uomo di uscire dal veicolo. La reazione del sospetto è stata immediata e violenta: con atteggiamento aggressivo e ostruzionistico, il 38enne è uscito improvvisamente dall’abitacolo e si è scagliato contro l’agente, colpendolo ripetutamente con calci, pugni e gomitate al volto e al costato. Ha anche tentato di morderlo alle mani e agli avambracci, nel tentativo di sottrarsi all’arresto e fuggire.

Le lesioni riportate dal poliziotto

L’aggressione è stata talmente violenta da provocare numerose lesioni all’agente, che sono state successivamente refertate presso l’Ospedale Poliambulanza di Brescia. Nonostante la resistenza opposta dal sospetto, il poliziotto è riuscito a bloccarlo e, con l’ausilio dei colleghi giunti sul posto, a immobilizzarlo definitivamente.

La perquisizione e il sequestro dell’arma

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto tra gli indumenti dell’uomo un coltello a lama estraibile, che è stato immediatamente sequestrato. Il 38enne è stato quindi arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per possesso ingiustificato di armi. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica.

I provvedimenti del Questore

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha immediatamente sollecitato la Commissione Territoriale per i Rifugiati a revocare allo straniero lo status di asilo politico. Questo passaggio è stato ritenuto necessario per poter emettere nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente espulsione e trasferimento nel paese di origine, una volta concluso l’iter giudiziario e scontata l’eventuale pena.

Foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno

Contestualmente, il Questore ha disposto nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, con il divieto di far ritorno presso il Comune di Brescia per i prossimi 4 anni. In caso di violazione di tale provvedimento, il soggetto rischia una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

IPA