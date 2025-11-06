Briatore difende Sinner, "lo capisco più di certa gente del Meridione per i quali servono i sottotitoli"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Flavio Briatore è intervenuto pubblicamente per difendere Jannik Sinner, da alcuni non considerato italiano. L’imprenditore, per difendere il tennista, ha dichiarato: “Io capisco più lui che certa gente del Meridione, per i quali servono i sottotitoli”. Briatore ha anche detto: “Sinner è orgoglioso di essere nato in quei 5 chilometri di differenza tra l’Italia e l’Austria e noi dobbiamo ringraziare quei 5 km”.

Le dichiarazioni di Flavio Briatore su Jannik Sinner

Flavio Briatore è stato ospite in collegamento alla trasmissione Realpolitik condotta da Tommaso Labate. Interpellato sulle recenti critiche a Sinner, l’imprenditore ha dichiarato: “A me la cosa che ha spaventato è questa: finché sono quattro amici al bar che dicono ‘È italiano, è tedesco’, ma nel momento in cui un giornalista come Bruno Vespa fa dichiarazioni del genere… Beh io credo che dovremmo essere orgogliosi di avere un ragazzo normale, che proviene da una famiglia normale. Lui non va a Sanremo, non va da Vespa, non ha le veline come i calciatori. Sinner gioca a tennis, ha dato un esempio incredibile e genera milioni di euro per l’Atp di Torino”.

Briatore si è poi soffermato sulle critiche all’italiano del tennista: “Lui parla tedesco? Bene. Parla italiano? Bene. Parla inglese? Bene. Parla tre lingue. Sinner è italiano, è nato in Italia. Capisco più lui che certa gente del Meridione per cui servono i sottotitoli. E i napoletani sono italiani, i calabresi sono italiani…”.

ANSA

Flavio Briatore.

Nel corso del suo intervento, Briatore ha anche commentato altre osservazioni negative fatte nei confronti dello sportivo: “Sai qual è il problema? Sinner è un ragazzo normale, molto educato. Non fa la Davis? Anche Federer e Nadal, ma nessuno in Svizzera e Spagna si è sognato di criticarli”.

Sulla residenza a Montecarlo, l’imprenditore ha aggiunto: “Atleti come Sinner o i piloti di Formula 1 vanno nei posti dove possono allenarsi tutto l’anno. Costruiamo delle infrastrutture importanti e vedrai che Sinner può anche venire in Italia. Non credo che sia un problema di fiscalità, è anche un discorso di avere tutto a distanza di 3-10 minuti a piedi”.

La chiosa finale di Briatore: “In Italia parlano di Sinner con gelosia anche perché è un ragazzo normale. Lo invitano e non ci va, è un ragazzo normale che vive una vita normale”.

Il siparietto tra Briatore e Labate

Salutando Briatore al termine del suo intervento, il conduttore Tommaso Labate è tornato sulle parole dell’imprenditore su “certa gente del Meridione” e in maniera ironica ha detto: “Rimango col dubbio se capisce meglio l’altoatesino Sinner o un calabrese come il sottoscritto“.

Briatore ha replicato: “Sennò non sei più italiano neanche tu eh… Capisci il mio discorso. Sinner è orgoglioso di essere nato in quei 5 chilometri di differenza tra l’Italia e l’Austria, dobbiamo ringraziare quei 5 km”.

Cosa aveva detto Bruno Vespa su Jannik Sinner

Flavio Briatore ha citato Bruno Vespa nel suo intervento. Il giornalista e conduttore tv, su X, aveva scritto a proposito di Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”.

Alcuni giorni dopo, Vespa ha ribadito il concetto: “Nell’elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. Serve altro?”.

Le altre critiche di Briatore al Sud Italia

Non è la prima volta che Flavio Briatore lancia “stilettate” al Sud Italia. Nel 2018, per esempio, a La Zanzara aveva dichiarato: “Al Sud non si può investire, chi aveva voglia è andato fuori, chi resta non si sbatte molto per trovare un lavoro. Se ora gli danno anche il reddito di cittadinanza, mi sembra una vera follia. Paghi la gente che sta sul divano, già ci stanno gratis, ora addirittura li paghi: prenderanno il divano a due piazze”.

In altre circostanze, Briatore ha poi criticato apertamente la Puglia (“Dovrebbe avere un turismo più elevato”), la Sardegna (“I sardi vogliono fare i pastori e non sanno neanche cos’è il turismo”) e la Campania (“Non è vero che la pizza è napoletana, la si mangia in tutto il mondo. E anche se è stata inventata a Napoli, gli altri l’hanno migliorata”.