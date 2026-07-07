Briatore sul gelato da 95 euro di Mokambo con zafferano e foglia d'oro, "cretino chi lo compra": la risposta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Duro commento di Flavio Briatore sulla vicenda del gelato da 95 euro messo in vendita dalla gelateria Mokambo. Il prodotto è così costoso poiché presenta un cono allo zafferano impreziosito da una foglia d’oro ma, secondo l’imprenditore, “chi lo compra è un cretino”. Dal canto suo, il pasticcere che lo ha creato, Vincenzo Paparella, ha fatto presente come questo stia andando a ruba.

Briatore contro il gelato da 95 euro

Intervenuto nella trasmissione “Pomeriggio Cinque Estate”, Flavio Briatore ha detto la sua, a suo modo, sul gelato da 95 euro di Mokambo diventato ormai virale e finito al centro di diversi dibattiti tra chi lo ritiene valido del prezzo richiesto e chi invece ritiene sia una mera operazione di marketing.

L’imprenditore non ha usato giri di parole e ha attaccato l’idea alla base di questo prodotto e quanti sono disposti a spendere una cifra tale per un prodotto semplice come un gelato.

Dallo zafferano alla foglia d’oro, com’è fatto il gelato virale

Come detto, l’argomento del contendere era l’ormai celebre cono allo zafferano impreziosito da una foglia d’oro venduto dalla gelateria pugliese. Inizialmente il costo del prodotto era di 70 euro che sono ora diventati 95.

Parlando in tv, Briatore ha ironizzato sul prezzo, affermando che “uno che paga un gelato da 70 euro perché c’è la foglia d’oro rimane un cretino”.

Inoltre, il proprietario della catena Crazy Pizza ha paragonato il prezzo medio per una pizza nei suoi locali (dai 17 euro ai 70 per una con pata negra) a quello per questo gelato: di fatti, come sottolineato da Briatore, mangiare una pizza seduti al tavolo di un suo locale costa meno di un gelato.

Cos’è la gelateria Mokambo

Dopo le parole di Flavio Briatore, è arrivata la risposta pepata di Vincenzo Paparella, pasticcere della Gelateria Mokambo di Ruvo di Puglia. Con un video pubblicato sui social, ha ricordato che il suo gelato non è un prodotto pensato per il consumo quotidiano e che il prezzo è dettato dal costo dello zafferano puro utilizzato.

Inoltre, il pasticcere ha sottolineato come, nonostante le critiche, ci sia una lista d’attesa di circa 150 persone per poterlo avere e che, anzi, sia necessaria una prenotazione per l’acquisto del prodotto.

La Gelateria Mokambo è una tra le più apprezzate d’Italia e vanta il “Tre Coni” del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato per questa categoria. Si tratta di un’azienda a tradizione familiare, partita nel 1840 con Luigi Marseglia, zio del nonno della dinastia Paparella e chef di pasticceria del caffè Gambrinus di Napoli.