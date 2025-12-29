Brigitte Bardot, funerale il 7 gennaio e sepoltura a Saint Tropez: da sinistra accusa di essere stata razzista

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Decisa la data del funerale di Brigitte Bardot. Le esequie della leggendaria attrice francese, morta a 91 anni domenica 28 dicembre 2025, si terranno mercoledì 7 gennaio, nella chiesa di Notre-Dame dell’Assomption a Saint-Tropez. Dopo il rito, si procederà con la “sepoltura privata e confidenziale”, rende noto la Fondazione Brigitte Bardot. La salma, come riferito da fonti del comune di Saint-Tropez, riposerà nel cimitero marino, dove sono stati sepolti anche i genitori della star. Nel frattempo sta montando la polemica in merito al concedere o meno gli omaggi nazionali alla diva. Il Partito socialista ha espresso parere contrario, affermando che Bardot “ha voltato le spalle ai valori repubblicani ed è stata pluricondannata dalla giustizia per razzismo“.

Le indiscrezioni contrastanti sul funerale di Brigitte Bardot

Le notizie relative al funerale e al luogo di sepoltura di Brigitte Bardot sono state raccolte dall’agenzia France Presse. In base a quanto riportato, sono quindi smentite le indiscrezioni circolate nelle ultime ore secondo cui la diva sarebbe stata sepolta nel giardino della sua abitazione, vicino al mare.

A sostenere tale voce era stata Wendy Bouchard, giornalista e amica dell’attrice. D’altra parte, anche la stessa Bardot aveva espresso il desiderio di “riposare” nella sua villa di Saint-Tropez.

ANSA Brigitte Bardot

Gli affetti più stretti della compianta star del cinema, in questo momento si trovano in Costa Azzurra e stanno preparando i funerali di cui, ufficialmente, non sono stati ancora resi noti i dettagli.

La protesta della sinistra francese: “No agli omaggi nazionali”

In Francia, la politica è divisa sul concedere o meno gli omaggi nazionali a Brigitte Bardot. L’esponente di destra radicale e patron del partito Udr alleato del Rassemblement National (RN), Eric Ciotti, ha chiesto al presidente Emmanuel Macron di predisporre i preparativi affinché la diva sia salutata con una commemorazione nazionale.

Di tutt’altro avviso il segretario del Partito socialista (Ps), Olivier Faure, il quale, pur riconoscendo all’attrice meriti “eccezionali resi alla Nazione”, si è detto contrario agli omaggi nazionali, citando i guai giudiziari affrontati dalla Bardot.

«Gli omaggi nazionali – ha scritto Faure su X – vengono organizzati per servizi eccezionali resi alla Nazione. Brigitte Bardot è stata un’attrice emblematica della Nouvelle Vague. Solare, ha segnato il cinema francese. Ma ha anche voltato le spalle ai valori repubblicani ed è stata pluri-condannata dalla giustizia per razzismo“.

Il nodo dell’eredità di 65 milioni di euro

Oltre alle indiscrezioni inerenti ai funerali, continuano a tenere banco quelle sull’eredità della Bardot che è stata stimata attorno ai 65 milioni di dollari.

La maggior parte del patrimonio è stata destinata alla Fondation Brigitte Bardot, ente che si occupa della tutela degli animali e che ha sede nella villa di Saint-Tropez appartenuta alla diva. Per legge però, la fondazione non può incassare tutta l’eredità, il cui cinquanta per cento spetta al suo unico figlio, Nicolas Charrier, con il quale la madre non ha mai avuto buoni rapporti.

Il biografo Yves Bigot ha raccontato che gran parte dei beni dell’attrice sono stati ‘dirottati’ dalla stessa Bardot alla sua fondazione. Resta da capire se il figlio deciderà di intraprendere azioni legali contro l’ente fondato da Bardot nel 1986.